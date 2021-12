Zachraňte Vánoce aneb 10 druhů cukroví, které zvládnete za odpoledne

Do Vánoc už opravdu mnoho času nezbývá. Nestihli jste dosud napéct? Nevadí. Stačí jedno těsto a pár receptů na nepečené cukroví a můžete servírovat 10 druhů jako naše babičky.

Jděte na to chytře Možná nemáte čas přípravám na Vánoce věnovat celý prosinec, protože v práci je zrovna před uzávěrkou. Musíte sehnat dárky pro celou rodinu, uklidit byt, nakoupit, nazdobit a také napéct cukroví. Rodina ani přátelé možná nevědí, kolik toho máte na starosti, proto očekávají, že budete mít alespoň 10 druhů cukroví. A víte co? Za jedno odpoledne můžete mít napečeno tak, že vám všichni budou závidět. Základem vánočního cukroví je linecké. Každý ho má rád, patří prostě k představě tradičních Vánoc. Z jednoho těsta lze vykouzlit několik druhů cukroví, stačí přidat vanilku, oříšky, čokoládu nebo třeba namazat krémem místo marmelády a cukroví rázem bude chutnat i vypadat jinak. Polevu využijete u více druhů, tak si ji udělejte tak, aby vám vystačila. Jak na linecké, najdete tady ve videu, pro recepty listujte článkem dál:

Linecké cukroví Potřebujete: 200 g másla, 80 g cukru, 300 g hladké mouky, 2 žloutky, balíček vanilkového cukru, lžičku citronové kůry, rybízovou marmeládu na slepení Na vál prosejte mouku, do které udělejte důlek. Do něho dejte změklé máslo, žloutky, cukr, vanilkový cukr, citronovou kůru a vypracujte těsto. My doporučujeme množství surovin minimálně zdvojnásobit, možná udělat i čtyři dávky a vypracovat si více těsta. Pokud stíháte, nechte těsto odležet do druhého dne v chladu. Pokud ne, dejte ho alespoň na hodinu do chladna. Část rozválejte na půl centimetru silný plát. Pomocí tvořítka vykrajujte kolečka (u poloviny koleček i středy). V mírně vyhřáté troubě (asi 180 °C) upečte dozlatova. Vychladlé slepte marmeládou. A máte klasické linecké.

Linecké košíčky Z další dávky lineckého těsta můžete udělat linecké košíčky. Menší kousky vymačkejte do vymazaných formiček (kousky těsta obalte v mouce). Vytlačte do krajů poměrně do tenka. Upečte v mírně rozehřáté troubě (asi 180 °C) do světle růžova. Na náplň budete potřebovat: máslo, mleté ořechy a salko. Salko postavte zavřené do hrnce s vodou a vařte přibližně 2 hodiny. Poté nechte plechovku zcela vychladnout a otevřete, vmíchejte ořechy a máslo. Oboje přidávejte postupně, dokud nezískáte konzistenci ořechového másla nebo nutelly. Naplněné košíčky zalijeme polevou z čokolády. (Na polevu rozpusťte ve vodní lázni čokoládu na vaření nebo čokoládu na vaření a máslo v poměru 1 : 1 nebo dejte o trochu více čokolády než másla, můžete přidat lžíci mléka.)

Linecká srdíčka s ořechy Do základního lineckého těsta přidejte namleté vlašské ořechy a nastrouhanou kvalitní hořkou čokoládu, vše lehce zapracujte a po vychlazení z rozváleného těsta vykrajujte srdíčka. Rozložte na plech pokrytý pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 160 °C. Vychladlá linecká srdíčka s ořechy pak jen ozdobte polevou z čokolády. Než zaschne, můžete přidat třeba ještě nasekané ořechy.

Sněhové vločky Základní linecké těsto stačí jen dochutit semínky z vanilkového lusku nebo vanilkovou esencí. Vykrajovátky ve tvaru sněhových vloček vykrájejte pečivo, které upečte v troubě podle základního receptu. Upečené tvary pak ozdobte bílkovou polevou z cukru a citronové šťávy nebo rumu. Nakonec vychladlé sněhové vločky dozdobte cukrářským zdobením dle fantazie, použít můžete malé cukrové vločky, stříbrné kuličky a podobně. Pokud ho zrovna nemáte k dispozici, použijte alespoň krystaly cukru.

Vanilkové banánky s čokoládou Vůně vanilky k vánočnímu času prostě patří, cukroví s ní nádherně provoní celý byt. Dochuťte základní linecké těsto vanilkovým cukrem a několika kapkami vanilkové esence, vyndejte ze šuplíku kovové formičky na banánky a pusťte se do přípravy. Pokud formičky doma nemáte, použijte třeba vykrajovátka ve tvaru půlměsíce. Po upečení vanilkové banánky slepte krémem, který jste připravovali na košíčky. Jen je třeba jeho konzistenci více zjemnit přidáním dalšího másla. Do rozmíchaného krému přidejte nastrouhanou čokoládu. Oba konce banánku nakonec namočte do rozehřáté čokolády.

Tmavé linecké Přidáním kakaa do základního těsta vytvoříte tmavé linecké cukroví. To můžete slepovat klasicky marmeládou, ale můžete vytvořit i luxusní krém. Na krém budete potřebovat: deci mléka, lžíci mouky, půlku balíčku vanilkového cukru, 100 g tuku nebo másla, 100 g moučkového cukru, hnědý rum podle chuti a lžíci kakaa V mléce rozmíchejte vanilkový cukr s moukou a za stálého míchání vařte do zhoustnutí. Po vystydnutí přidejte máslo, cukr, kakao a rum a vypracujte hladký krém. Do krému můžete také přidat mleté oříšky nebo kokos.

Hrudky v kakau Za dvacet minut vytvoříte v kuchyni luxusní nepečené cukroví. Budete potřebovat: 300 g hořké čokolády (alespoň 70%), 200 g smetany ke šlehání, 100 g másla, 2 lžíce brandy, ½ lžičky mořské soli a 50 g holandského kakaa. Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni, v kastrůlku provařte smetanu a poté ji postupně zapracujte do čokolády. Nechte asi 10 minut zchladnout a poté přidejte máslo, brandy, sůl a promixujte do hladkého krému. Dejte na hodinu zchladnout do ledničky. Po hodině ze směsi vykrajujte lžičkou hrudky, které nakonec obalíte v kakau. Skladujte v chladu. Místo kakaa můžete použít strouhaný kokos či mleté oříšky.

Brusinkové kostky z bílé čokolády I v dalším receptu je hlavní ingrediencí čokoláda, tentokrát bílá. Budete potřebovat: 680 g bílé čokolády, 397 g kondenzovaného mléka, 1 lžičku vanilkového aroma, 170 g sušených brusinek, sůl, cukrové zdobení Menší pekáček vyložte pečicím papírem. Čokoládu nalámejte na kostičky do misky, přilijte mléko a nechte asi minutu rozehřát v mikrovlnce. Přidejte aroma, brusinky, špetku soli a promíchejte. Nalijte do pekáčku a posypte zdobením. Bouchněte pekáčkem o linku, aby zdobení neopadávalo. Nechte ztuhnout v lednici a rozkrájejte na kostičky. Uchovávejte v chladu.