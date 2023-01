Začíná to skřípat? Chcete-li vztah zachránit, reagujte okamžitě, šance jsou

Začínáte mít intenzivní pocit, že vám ve vztahu něco schází, že nežijete tak, jak byste si přála a jak byste snad i mohla? Nenechte svou nespokojenost vyšumět, vymstilo by se vám to.

Nejprve si vše ujasněte „Nejsem s ním hluboce nešťastná, ale jsem prostě prázdná a nenaplněná. Chtěla bych žít úplně jinak,“ napsala v jedné internetové diskusi o svém vztahu nespokojená pisatelka. A to je přesně onen moment, kdy není namístě sebelitující povzdech a následné mávnutí rukou, ale rozvážná komunikace s partnerem. Té by mělo v ideálním případě předcházet to, že si ujasníte, co vám skutečně chybí a co je jen chvilkový pocit či rozmar. Mnoha lidem pomáhá své myšlenky, třeba jen v bodech, vidět na papíře. Myšlenkám tak dáte jasný tvar, který vám pomůže lépe uchopit prázdná místa vašeho vztahu. Co je pro vztah opravdu nejdůležitější? Podívejte se na video:

Nečekejte, až se dovtípí, není jasnovidec Asi nejhorší, co lze v této fázi nespokojenosti udělat, je mlčet. Problém se tak posouvá dál a časem nabobtná do obřích rozměrů. Nelze ve vztahu něco měnit, když jeden z partnerů netuší, že druhého něco trápí. Naznačovat bohužel nestačí! Mnozí muži naznačování nerozumí a někteří jsou na něj vysloveně alergičtí. Pokud něco postrádáte, tak to jednoduše vysvětlete, váš partner není jasnovidec. „Nespoléhejte na to, že se váš drahý dovtípí sám. Nejenže není jasnovidec, navíc není příliš vnímavý ani na poněkud subtilnější stesky. Proto je formulujte dostatečně důrazně a jednoznačně," upozorňují v knize Manželská poradna její autoři psycholog Petr Šmolka a publicista Daniel Pacek.

Ujistěte se, že vás pochopil Máte-li pocit, že jste se navzájem nepochopili, nechte vychladnout emoce, seberte odvahu a mluvte o všem znovu – mít jistotu vzájemného pochopení věcí je opravdu nezbytné. V nepochopení může hrát ústřední roli uražené ego, které si vše v sebeobraně vysvětlilo po svém, či vaše rozjitřené emoce – ukápnutá slzička nebo ulétlá jiskra.

Opravdu ho ke všemu nezbytně potřebujete? Opravdu partnera ke všemu potřebujete? Co jednoduše vyzkoušet, zda některé aktivity, které vám chybí, nemůžete podnikat bez něj. Například různé druhy sportů, turistiku či návštěvu divadel a galerií, do nichž se partner nehrne, lze snadno pěstovat i s přáteli. Zkuste to. Možná zjistíte, že váš vztah může dobře fungovat i tak. Je možné, že nešlo o prázdnotu vztahu, ale o vaši vlastní nenaplněnost.

Žádný partner nenaplní všechna očekávání Žádný partner nenaplní všechna očekávání… Snad právě proto pohádky většinou končí svatbou. Pokud by totiž pokračovaly dál, už by nebyly tak půvabné a pohádkové. Jen těžko najdete protějšek, který bude dvacet, třicet či čtyřicet let soužití splňovat všechny vaše „parametry ideálního partnera". Navíc se naše nároky a potřeby věkem a zkušenostmi mění – ba co víc, podobně to prožívá i náš protějšek.