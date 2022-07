Začíná znamení Lva: Jací jsou jejich zrozenci, co jim hvězdy daly do vínku?

Co hvězdy předpovídají pro celý rok 2022? Podívejte se ve videu na předpověď astroložky Martiny Boháčové:

Pravděpodobně mají vybranou základní skupinu přátel, kterých se drží v dobrém i zlém. Když někdo z jejich blízkých prochází těžkým obdobím, vždy mu rychle pomůžou. Lvi také budou vždy spěchat na obranu přítele, pokud jim někdo ublížil. Občas můžou být trochu panovační, ale je to jen proto, že chtějí, aby se se všemi jednalo spravedlivě.

Lvi jsou rádi v centru pozornosti, ale zároveň se můžou obávat toho, co si o nich ostatní myslí. Pravděpodobně vypadají sebevědoměji, než se uvnitř cítí, přitom si dělají starosti s tím, kolik lajků dostanou na sociálních sítích, nebo tím, zda jim to na skupinové fotce sluší. Lvi, musíte začít pracovat na tom, abyste se cítili pohodlněji ve své vlastní kůži, a nehledat „potvrzení vlastní hodnoty“ u externích zdrojů.

Rádi se věnují pouze činnostem, které je nadchnou, a pokud tento pocit nemají, mohou rychle ztratit motivaci. Do svých vztahů i povinností v práci vkládají celé své srdce, ale pouze pokud pro ně mají hlubší význam. Lvi, pokud nemáte uspokojení z toho, co děláte, nejraději se jen povalujete a prokrastinujete.

Ráno jim dlouho trvá, než se připraví

Protože jsou si vědomi toho, jak je druzí lidé vidí, chtějí vždy vypadat perfektně. Vyjadřují se prostřednictvím svého osobního stylu, takže to, co nosí, je v podstatě rozšířením jejich osobnosti. Možná budou chtít sladit své oblečení nebo šaty do jasných barev nebo výrazných potisků. Rádi taky experimentují, pokud jde o péči o pleť či líčení.