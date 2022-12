Začněte se zdravým životním stylem ještě před Vánoci: Tyto tipy vám pomůžou!

Proveďte revizi svého jídelníčku

Ze všeho nejdříve se zaměřte na svůj jídelníček. Spousta lidí totiž vůbec neuvažuje nad tím, co jí a v jakém množství, což může mít za následek nejen přejídání, ale i nedostatečný příjem některých důležitých složek. „Nejčastějším nedostatkem v jídelníčku je malý příjem bílkovin, a to zejména u žen. Přitom správně nastavený příjem bílkovin je klíčový jak pro hubnutí, tak i pro růst svalové hmoty, regeneraci a další důležité metabolické pochody,“ vysvětluje Tereza Kompánková, hlavní trenérka z Fitness Clubu Contours, a dodává, že ze začátku je efektivní psát si do deníku nebo telefonu všechno, co během jednoho týdne sníte a vypijete. Jakmile to uvidíte sepsané černé na bílém, bude se vám s tím lépe pracovat.

Jak se každý den protáhnout? Podívejte se na video: