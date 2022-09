Záhadná úmrtí slavných: duha v Británii, mrazivá věštba Růžičkové i Deana

Kolem úmrtí královny Alžběty II. přibývá zvláštních až tajemných jevů, které si zatím jen málokdo dokáže vysvětlit. Smrt oblíbené a nejdéle vládnoucí panovnice Spojeného království však není jediným úmrtím slavné osobnosti, které je opředeno záhadami. Z jakých dalších děsivých záhad kolem úmrtí slavných dodnes mrazí?

Děsivé předpovědi Heleny Růžičkové O známé a oblíbené herečce Heleně Růžičkové se proslýchalo, že měla kromě mimořádného hereckého a komediálního talentu také věštecké schopnosti. Výklad budoucnosti čtením z ruky nebo z kávové sedliny si u ní nechalo udělat velké množství jejích slavných kolegů. Helena Růžičková prý dar věštění zdědila po své matce. Například Haně Zagorové přesně předpověděla, kdy pozná svou osudovou lásku. Řekla jí, že toho ideálního partnera potká až v šestačtyřiceti letech, že to bude také zpěvák, ale nebude to Čech a bude z toho velká láska. To se Haně Zagorové skutečně vyplnilo. S manželem, operním pěvcem ze Slovenska Štefanem Margitou, se skutečně dala dohromady přesně v šestačtyřiceti letech. A kromě pozitivních věcí jako nalezení partnerů nebo rad ohledně kariéry věděla Helena i o tragických událostech, které pak její přátele a známé skutečně potkaly. Předpověděla například tragickou smrt Ivety Bartošové, o níž tvrdila, že kvůli jejím nešťastným vztahům s muži nakonec spáchá sebevraždu. Když byla později vážně nemocná, udělala výjimku, aby předpověděla budoucnost také sobě. Mrazivá předpověď o vlastním úmrtí jí ale také bohužel vyšla do puntíku. „Sama sobě jsem si budoucnost nikdy nevěštila, protože se to nemá. Výjimku jsem udělala, až když jsem onemocněla. Vím, že na rakovinu nezemřu, příčina bude jiná, a už také vím, kdy odejdu za mými Jiříčky (manžel a syn, pozn. red.),“ sdělila kdysi smířeně televizi Prima. A nemýlila se. Podle pozdějšího potvrzení blízkého přítele režiséra Zdeňka Trošky Helena Růžičková nezemřela na rakovinu, ale na selhání ledvin.

Alžběta II. a záhadné úkazy Hned v den úmrtí královny Alžběty II. se museli Britové začít podivovat nad záhadnými úkazy, které se začaly hned krátce po její smrti objevovat. Nejen nad Londýnem, ale krátce po oznámení o úmrtí také nad Windsorem, tedy nad sídly královské rodiny, se během sdělení smutné zprávy veřejnosti objevila duha. Zarmoucení lidé při pohledu na ni plakali, ale také se smáli a ukazovali na tento zvláštní a nečekaný jev, který přišel ve chvíli jejich truchlení. Někteří se začali domnívat, že mohl jít o symbol toho, že jejich královna zrovna přešla po duhovém mostě. Další zvláštnost, která doprovázela královnin odchod, následovala krátce poté. Lidé ve Spojeném království totiž nad britským Telfordem na obloze zpozorovali záhadný mrak, který vypadal skoro přesně jako portrét královny. Někteří obyvatelé Velké Británie si ho fotili a natáčeli, protože byli z jeho objevu v šoku. „Jela jsem domů a doslova jsem zpanikařila,“ komentovala záhadný úkaz jedna z místních obyvatelek Leanne Bethellová pro deník Daily Mail. V komentářích u příspěvků s videi na sociálních sítích se pak někteří komentující domnívají, že mohlo jít skutečně o znamení shůry. To by podle dojatých Britů rozhodně dávalo smysl, protože královna jejich zemi oddaně zasvětila celý svůj život.

Tušila princezna Diana, že zemře? Smrt princezny Diany zasáhla celý svět. Byla doslova miláčkem Britů, kteří jí obdivovali a měli ve velké oblibě. Právě proto všechny zasáhl její tragický skon. Podle některých spekulací ale i princezna Diana svůj odchod vytušila. V roce 1995 se totiž měla svěřit v dopise své osobní sekretářce s obavami, že se jí někdo pokouší zbavit nebo zabít. Její předtucha byla téměř mrazivě pravdivá, protože uvedla, že podle informací od jejího zdroje by se to mělo stát při autonehodě, která ji buď zabije, nebo zraní, a to do dubna 1996. Princezna z Walesu zemřela při autonehodě v Paříži 31. srpna v roce 1997. Některé okolnosti kolem tragického úmrtí princezny Diany ale zůstávají dodnes nevyjasněné.

Mrazivý rozhovor Jamese Deana Hollywoodský herec James Dean byl jednou z největších hvězd své doby. Kromě hereckého talentu měl však slabost pro rychlá auta, což se mu nakonec stalo osudným. Z jednoho z jeho rozhovorů s reportéry, který poskytl měsíc před smrtí, skutečně mrazí. Ti se ho totiž zeptali, co by poradil všem začínajícím a mladým řidičům. James Dean se ale nejspíše trochu přeřekl, když chtěl ostatním doporučit opatrnost. Namísto toho však řekl zvláštní větu. „Na dálnici to chce klid. Život, který zachráníte, může být můj." Tato věta se později stala pro Jamese Deana osudnou. Jeho kamarád, herec Alec Guiness, se také snažil před rychlou jízdou v Deanově stříbrném porsche varovat, proto pronesl: „Pokud v tom autě hodláš dál jezdit, tak dnes je čtvrtek, 10 hodin večer a příští čtvrtek v 10 hodin večer tě v něm najdou mrtvého, pokud s tím autem pojedeš." To ale ještě netušil, že tato slova sloužila jako děsivé prokletí. Týden poté se totiž James Dean vydal i přes varování přítele na cestu ve svém stříbrném porsche po kalifornské dálnici. I když se jednalo o slunečný den a James Dean jel zrovna po hlavní, jeho rychlá jízda se mu stala osudnou. Křižovatku Route 466 a Route 41 chtěl totiž projet rychle, když mu v tom vlivem nešťastné náhody vjel do cesty řidič Fordu Tudoru, který ho přehlédl a nedal mu přednost, když měl odbočovat vlevo. Deanovo auto tak smetl. James Dean po této autonehodě zemřel při cestě do nemocnice. Mladému, tragicky zesnulému herci bylo teprve dvacet čtyři let.