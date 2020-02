Zahnul vám, ale vy mu chcete odpustit? 5 kroků, které zachrání váš vztah

Zapomeňte na mstu

Častou první reakcí na nevěru bývá: Když to udělal on, udělám to také. Ale věřte, že to není vůbec dobrý nápad! Hlavně tehdy, když o partnera ještě stojíte. To, že uděláte to samé, automaticky nevymaže jeho přešlap. A neznamená to, že si budete najednou rovni a budete moct začít s čistým štítem. Určitě vám nebude lépe. Nechcete se přece chovat jako trucovitá puberťačka, která skočí do postele s prvním člověkem, kterého potká.