Zahrada podle horoskopu: Berani milují růže, Raci jsou vášniví bylinkáři

BERANI (21. březen–20. duben)

Berani patří mezi vášnivé zahrádkáře. Rádi pěstují sezonní zeleninu, začínají už brzy na jaře vysazením sazeniček listových salátů. Daří se jim ale vypěstovat i pěkná rajčata, okurky nebo chilli papričky. Dávají přednost drobnému ovoci (maliny, jahody, rybíz, angrešt), z květin pak trvalkám, hlavně růžím.

BÝCI (21. duben–21. květen)

Zástupci tohoto znamení jsou přesvědčeni, že zahrada by se mohla starat sama o sebe, aniž by potřebovala velkou a pravidelnou péči. Mají rádi přírodní zahradu, kam patří trvalky, keře a stromy, které nechají volně růst. Zahrádku mají zkrátka pro odpočinek a relaxaci.

BLÍŽENCI (22. květen–21. červen)

Milují vše, co je barevné, kvete a voní. Měli by si tedy do zahrádky pořídit jednoleté a vytrvalé květiny s pestrými květy. Vybírat mezi nimi se dají takové, které se dají sníst, třeba fialky, macešky, lichořeřišnice nebo levandule. Z voňavých dřevin doporučujeme třeba šeřík nebo trnovník akát.

RACI (22. červen–22. červenec)

Mají rádi vše čerstvé a vypěstované blízko u domácí kuchyně. Těší je péče o voňavé bylinky, ale vyžívají se i v pěstování okrasných rostlin, které mají rády hodně vody. Ideální je, když si na pozemku vybudují třeba přírodní koupací jezírko s vodními rostlinami, nebo do něj postaví alespoň velký džber s vodou, kde se bude dařit stulíkům, vodním hyacintům nebo voďankám.

LVI (23. červenec–22. srpen)

Mají rádi zahradu plnou rozkvetlých květin, třeba anglických růží, ale také občas něco rádi na zahradě sezobnou, proto se vyplatí, když si na pozemku vysadí maliníky, ostružiníky nebo kanadské borůvky. Rádi venku relaxují při pohledu na pěkně upravenou zahradu, sami ale spíš jen pomáhají někomu zkušenějšímu, kdo o ni pravidelně pečuje.

PANNY (23. srpen–22. září)

Jsou hodně praktické, takže v jejich zahradách najdete úhledné záhony plné zeleniny a v jejich sousedství ovocné stromy. Občas ale propadnou touze mít kousek pozemku jen pro okrasu. Vybírají si pak většinou tradiční květiny, kosatce, karafiáty nebo růže.

VÁHY (23. září–23. říjen)

Mají velký cit pro umění, takže si do zahrady nastěhují alespoň docela malou sošku nebo dekoraci. Často jsou ale spojené s nějakou praktickou funkcí, třeba se na ní dá odpočívat nebo posedět. Toto znamení ocení, když bude mít okolo sebe romantické květiny, ze zeleniny růžovou cibulku a z bylinek ty planě rostoucí, například kopřivu, puškvorec nebo brusinku.

ŠTÍŘI (24. říjen–22. listopad)

Tajemnou zahradu plnou originálních překvapení najdete u Štírů. Objevíte tu léčivky, třeba diviznu, dobromysl nebo meduňku. Budou rádi i za vodní prvek, třeba starou studnu. Z květin by se měli zaměřit na barevné podzimní chryzantémy.

STŘELCI (23. listopad–21. prosinec)

Rádi se baví a relaxují, a tak by jejich zahrada měla být pozitivně laděná a vyvolávat vzpomínky, třeba na dovolenou strávenou u moře. Kromě exotických rostlin a dřevin tu najdete i dekorace z cest a také voňavé středomořské bylinky.

KOZOROZI (22. prosinec–20. leden)

Jsou praktičtí a předem si sezonu důkladně naplánují. Patří k úspěšným pěstitelům brambor a cibule, ale oblíbili si i voňavé bylinky, třeba meduňku nebo mátu. Z květin by si měli do zahrádky zasadit třeba karafiáty.

VODNÁŘI (21. leden–20. únor)

Vracejí se rádi k tradicím pouštějí se do pěstování plodin, které znali naši předkové, třeba červeného zelí nebo řepy. Mohou zkusit i novinky, třeba fialové brambory či ředkvičky. Z okrasných rostlin se bude u Vodnářů dařit mučenkám.

RYBY (21. únor–20. březen)

Patří mezi vášnivé zahradníky, a když není právě sezona, alespoň si budou trochu zeleně pěstovat na okenním parapetu. Jejich zahrady slouží k odpočinku a rozjímání a měl by v nich být i nějaký vodní prvek. Ze zeleniny se Rybám vyplatí pěstovat třeba zelí, kapustu nebo listový salát.