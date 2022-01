Zajíček, či šedivý vlk? Ženy se svěřily, zda je sex lepší se starším, či mladším mužem

Je v posteli lepší mladíček, nebo ostřílený muž v letech? To je otázka, kterou si nejspíš klade spousta žen. Některé z nich se svěřily se svými zkušenostmi a hodnocením!

ŽANETA: Byl to panic Před několika lety jsem se rozešla s dlouholetým partnerem a nevěděla jsem kudy kam. Odjela jsem proto na nějakou dobu do zahraničí, abych se vzpamatovala a smířila se s rozchodem. Bylo zrovna léto, a tak součástí mojí rekonvalescence byly i divoké mejdany, a co si budeme nalhávat, i několik úletů na jednu noc. Patřil mezi ně i jeden Španěl, který byl o patnáct let mladší než já. Neříkám, že to byl můj první mladší úlovek, ale tohle už byl trochu extrém. Abych to zkrátila, jsem si téměř jistá, že šlo o jeho první sexuální zkušenost a rozhodně nebylo o co stát. Chlapec měl zřejmě všechno naučené z porna a podle toho to také vypadalo, šlo mu jen o jeho uspokojení, a když jsem se ho snažila navést na to, jak mi může udělat dobře on, řekl, že to dělat nebude. Po této noci se ještě několikrát pokoušel se mnou vidět, ale za mě nikdy víc!

SIMONA: V kůži zlatokopky Nemůžu říct, že bych někdy koukala po starších mužích. O pár let samozřejmě ano, ale pokud šlo o deset a více let, nezajímali mě, přišli mi staří. Zajímalo mě ale, co na tom mají ty zlatokopky a jak s o desetiletí staršími muži dokážou spát. Na jednom večírku mě kdysi sváděl jeden o dvacet let starší muž, tak jsem si řekla, že toto tajemství odhalím. Byl celkem zachovalý a pohledný, dobře oblečený a zábavný, takže mi to nedělalo až takový problém. Samozřejmě jsem ani nečekala, že v posteli najdu tělo dvacetiletého mladíka. Předpokládala jsem, že ztracené mládí vykompenzuje zkušenostmi, což se bohužel nestalo. Byl nervózní z toho, že má v parádě mladou holku, takže mu to příliš nešlo, a navíc se ani nesnažil, abych z toho něco měla já. Jelikož to byl cizinec a věděla jsem, že ho už nikdy neuvidím, prostě jsem to vzdala, oblékla jsem se a odešla.

RENÁTA: Neumím se rozhodnout Když jsem byla mladší, vždycky mě přitahovali spíš starší muži. Asi je to normální, v mládí chceme získat zkušenosti a předpokládáme, že starší muži jsou ti, kteří je mají. Jenže v té době jsem neměla ani ponětí, co je v posteli dobré, a neznala jsem svoje tělo natolik, abych si dokázala říct. Pravda, něco málo mě starší partneři naučili, na většinu věcí jsem si ale musela přijít sama. Postupem času se ale situace začala měnit a mně se začali líbit nejdřív stejně staří muži a časem čím dál víc mladší. Pár jsem měla, ale dodnes nedokážu říct, jestli jsou v posteli lepší starší, nebo mladší. V obou případech jsem poznala skvělé milence i totální dřeva. Asi záleží na přirozeném talentu a snaze…

LENKA: Upřednostňuji zajíčky Je mi už hodně přes čtyřicet a jsem čerstvě rozvedená. Mám dvě dospělé děti, po kterých jsem dost přibrala, teprve před pár lety jsem s tím ale začala něco dělat. Trvalo to dlouho, ale teď můžu říct, že mám postavu skoro jako kdejaká dvacítka, a navíc netrpím na vrásky, takže mi můj věk hádá málokdo. Zatímco já jsem získávala dokonalou postavu, můj manžel šel opačným směrem a s pivem u televize nabíral další a další kila. V posteli nám to moc neklapalo nikdy a v posledních letech jsem při pohledu na něj ztratila chuť na sex úplně. To se ovšem po rozvodu změnilo. O to víc teď toužím po mladých krásných tělech, a jelikož vypadám dobře, není problém si takové sehnat. Mladí kluci doufají, že se ode mě něco přiučí, a tak poslouchají na slovo a plní každé moje přání. A pokud jsou tam nějaké nedostatky, přehlížím je. Za ten pohled na mladé pevné tělo to stojí!