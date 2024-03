Zajímám ho vůbec?! 5 důvodů, proč nám muži neodepisují

Možná jste už zvládla pár schůzek a on se naživo jeví jako ideální adept. Nebo se vídáte již pár měsíců a zdá se, že by z toho mohlo něco být…

V šechna tato pozitiva vás tedy začínají nutit zabývat se myšlenkami typu: „A co když je to konečně on?!“ či „Možná by to mohlo mít i nějakou budoucnost?“ Protože když jste spolu, skvěle si rozumíte a vzájemnou přítomnost si upřímně užíváte. Jenže když nejste spolu, komunikace najednou tak trochu vázne, a vám logicky probleskne hlavou: „Takže o mě asi až takový zájem nemá!“ Je to zvláštní, že? Jestli mě něco jakožto Lva dokáže naprosto vytočit, pak určitě to, když vidím svůj objekt zájmu on- -line, ale nic mi nepíše, nebo když vidím u zprávy „přečteno“, ale reakce nikde. Znamená to tedy, že ho zas až tolik neberu, nebo je jen špatný textař?

CO ZA TÍM STOJÍ?

Nejen u partnerských vztahů platí, že příčin může být více, navíc každý jsme jiný a i naše chování bývá odlišné. A když je vztah čerstvý a vy se teprve poznáváte, bývá extrémně složité toto chování vašeho protějšku správně vyhodnotit. Na jedné straně nechcete působit jako stíhačka, která vyvádí kvůli SMS zprávě, na druhou stranu už nehodláte ztrácet čas, takže byste nerada jen tak někomu dělala „rohožku“, když se mu to zrovna hodí. Jak se z toho tedy nezbláznit?

VEZMĚTE V ÚVAHU, ŽE MŮŽE BÝT V JINÉ ŽIVOTNÍ SITUACI NEŽ VY

To, že za sebou máte několik příjemných schůzek, ještě bohužel nemusí nutně znamenat, že i váš protějšek chce do tohoto vztahu jít naplno a stejným tempem jako vy. Možná se ještě stále dostává z předchozího vztahu, takže si logicky dává načas a do ničeho se nežene. Nebo toho má hodně v práci, řeší i nějaké rodinné záležitosti či péči o děti. Nalijte si teď čistého vína, protože možnost je i ta, že nejste jediná, se kterou se právě vídá. Víme, že tohle slyšet nechcete, ale pokud se teprve začínáte poznávat, nejste ještě technicky vzato ve vztahu, takže i tohle může být důvodem jeho chování, protože se třeba snaží vyhodnotit své možnosti.

ZDRAVÉ MNOŽSTVÍ KOMUNIKACE

I zde platí, že to, co jeden považuje za tak akorát, může být pro toho druhého málo, či naopak příliš. Co se zde jeví jako zlatá střední cesta? V případě, že se se svým objevem setkáváte stabilně například dvakrát do týdne, je v pořádku napsat mu jednou denně v ty dny, kdy zrovna nejste spolu. Tím prokážete upřímný zájem o druhého a jeho život, ale nebudete působit jako zmíněná stíhačka. Pokud má ten druhý také zájem, nebude mu dělat potíž najít si chvilku a také se zeptat, jak se máte. Vhodné také je, když se neozývá jako první stále jen jeden z vás, vztahy mají být o reciprocitě, takže v ideálním případě jednou napíše on, příště vy.

NECHTE VĚCI, AŤ SE STANOU

Samozřejmě že by si většina z nás přála dostávat denně milé esemesky plné zájmu, jenže ne každý to má v povaze. Když o svém objektu zájmu dva dny neuslyšíte, nemusí to hned nutně znamenat, že už nemá zájem. Vím, je to těžké, ale naučte se na své cestě za láskou trpělivosti a nedovolte svojí mysli, aby vás pohltila smyšlenými důvody, které ho vedly k tomu, že se takto chová. Ve většině případů totiž bývají pravdě na hony vzdálené. Všechno má svůj čas, dejte ho tedy sobě i jemu, ať se projeví. A pokud ne, budete mít aspoň jasno. Sama víte, co ve vztahu chcete a co ne, nespokojte se tedy s něčím, v čem se necítíte naplněná.

NESLEVUJTE ZE SVÝCH POŽADAVKŮ

Když už se ozve nebo odepíše, jsou jeho odpovědi jednoslovné? Nezajímá se o to, co se děje ve vašem životě či jak se vyvíjí váš týden? Zájem je ve vztazích bezpochyby důležitý, jen ani tentokrát to ještě nemusí nutně znamenat, že o vás nemá či ztratil zájem. Vážně může být jen špatný textař. Když si tedy ujasníte, co ve vztahu chcete, potřebujete a co ne, nespokojíte se pak s něčím, co vám nevyhovuje, a to jednoduše proto, že se máte ráda a znáte svou hodnotu. Je totiž naprosto v pořádku, a to nejen v začátcích začínajícího vztahu, očekávat od svého protějšku nějakou tu „snahu navíc“.

ŘEKNĚTE NĚCO… JINAK SE UTRÁPÍTE

Je logické, že vás tato situace trápí. Avšak tento poslední krok berte jen jako doporučení až poté, co jste se zamyslela nad předchozími body. Nechceme, abyste dělala ukvapená rozhodnutí. Ale pokud máte za sebou již několik schůzek a on s vámi i nadále „komunikuje“ tímto stylem, z čehož jste zmatená či rozhozená, ve vhodnou chvíli se ho na rovinu zeptejte a vyjádřete, jak se cítíte: „Asi zrovna nemusíš psaní esemesek, viď? Protože když se vidíme, skvěle si rozumíme, ale když jsme od sebe, ta komunikace mezi námi je naprosto odlišná a já jsem z toho zmatená.“

V KLIDU A MILE

Až se svého protějšku v podobném duchu odhodláte zeptat, dejte si pozor na intonaci a na to, aby to nevyznělo vyčítavě, jako kritika či souzení. Cílem není to, aby se zastyděl a cítil se špatně, ale abyste věděla, na čem jste, a mohla se v lepším případě udát kýžená změna. Mužům totiž často nedochází, že nám svým jednáním ubližují.

KDE JE PROBLÉM?

Samozřejmě se po vaší „konfrontaci“ může cítit nepříjemně, ale pokud má být vaší druhou polovičkou, ocení, že dáváte svůj zájem o něj a vztah najevo. Sdělujete mu tak, že vám na něm záleží, což ho přinejmenším povede k tomu, aby k vám byl upřímný a řekl, co za jeho komunikačním problémem stojí.

KDY TO VZDÁT

Bohužel neexistuje přesná rovnice, která by změřila něčí úroveň zájmu na základě množství či kvality textových zpráv. Buďte tedy ochotná dát vašemu vztahu čas, ale v případě, že se chování nezmění, seberte odvahu a hoďte ručník do ringu.