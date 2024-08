Zajímavé bylinky z české louky

Řebříček obecný

Vytrvalá bylina roste prakticky po celém světě včetně Austrálie a Nového Zélandu. Český název připomíná vzhled jejích listů ve tvaru žebříku, latinský pak odkazuje na Achilla, hrdinu trojských válek, který si bylinou léčil svá poranění. Řebříček vyrůstá z plazivého oddenku, má vzpřímené lodyhy se střídavými přisedlými listy, květenstvím je chocholík složený z malých bílých až nažloutlých úborů, plodem je nažka. Dorůstá do výšky 80 cm. Bylina léčí žaludeční obtíže, zlepšuje chuť k jídlu a pomáhá při trávení. Má také dezinfekční účinky a zastavuje krvácení. Využívat se má ale s mírou, vyšší dávky mohou u člověka způsobit závratě nebo bolesti hlavy a otravy u hospodářských zvířat. V malém množství se využívá při výrobě vermutu nebo absintu, způsobuje nahořklou chuť lihovin. Použít ho můžete jako přísadu při přípravě přírodního repelentu.

Tip: Letní posezení s lučním kvítím Pozvěte rodinu nebo přátele na šálek kávy nebo čaje a připravte pro ně originální tabuli z trávy, lučních a zahradních květin. Stačí každý kousek porcelánu postavit do zeleného hnízda ze stébel trávy a přizdobit ho letními květy.

Sléz přehlížený

Dvouleté nebo vytrvalé bylině přezdíváme často chlebíček, protože jsme její plody, zelené koláčky, často jedli jako děti. Svůj domov má v Asii, odkud se postupně rozšířila do celého světa. Rostlina tvoří až 40 cm dlouhé, většinou poléhavé lodyhy s laločnatými listy, kvete od května do října, květy jsou bílé až růžové. Plody jsou usazeny v kalichu, postupně se rozpadnou do tvrdek. Bylinka má ráda vlhčí půdu bohatou na dusík, často roste i na rumištích, kompostu a v příkopech podél cest. Omyté listy slézu lze přikládat na špatně se hojící rány, odvar se používá k výplachům úst při zánětech.

Pryskyřník prudký

Vytrvalá bylina je jedovatá, svůj český název získala, protože šťáva z ní může způsobit na pokožce puchýře. Roste skoro po celém světě včetně Grónska, ocení vlhčí půdu s dostatkem dusíku. Dorůstá do výšky až jednoho metru, lodyhy jsou v dolní části chlupaté, nahoře holé, listy jsou přízemní střídavé. Kvete od května do konce srpna, květy jsou oblé, jasně žluté, s pěti kališními lístky, plodem je nažka. Dříve se používal k léčbě kožních vyrážek a bradavic, přidával se také sušený do šňupacího tabáku.

Kokoška pastuší tobolka

Jednoletá až dvouletá bylina s neobvyklým jménem má svůj domov ve Středomoří, odkud se rozšířila jako plevel i do mírného pásma. Je velmi odolná a roste i v nepříznivých podmínkách, dorůstá do výšky až 40 cm a kvete od března do konce října. Má přízemní růžici listů a vysokou větvenou lodyhu, květy jsou bílé, plody jsou trojúhelníkovité šešulky s více semínky. Dříve se používala v lékařství na zastavování krvácení, dnes ji využívají hlavně floristé. Nať je jedlá zasyrova, ale dá se i tepelně upravit. Semínka můžete přidávat jako koření do jídla.

Krvavec toten

Vytrvalá bylina má ale i hezčí název, přezdívá se jí kominíček pro její neobvyklá květenství. Najdete ji v mírném pásmu prakticky po celém světě, od Severní Ameriky po Japonsko. Má přízemní růžici listů, ze které vyrůstá holá, nahoře rozvětvená lodyha. V dobrých podmínkách může dorůst až do výšky 1 metru. Daří se jí ve vlhké jílovité půdě, kvete od května do konce října, klasnaté květy mají nejdříve tvar kuličky a jsou červené, postupně se prodlužují a tmavnou, plodem je nažka. Bylinka má antiseptické účinky, odvar se využívá k léčbě pomalu se hojících ran, ale i k zástavě krvácení.

Připravte si domácí repelent Do větší sklenice dejte po jedné hrsti vratiče obecného, řebříčku obecného, rozmarýnu lékařského a třezalky tečkované a vše zalijte 100 ml kvalitního oleje (slunečnicový, olivový), uzavřete a nechte na slunném místě louhovat čtrnáct dnů. Olej sceďte přes čisté bílé plátno a slijte do lahviček. Přípravek můžete aplikovat přímo na pokožku. Je méně účinný než chemické repelenty, je třeba ho použít častěji.

Kohoutek luční

Dvouletka nebo trvalka patří mezi původní druhy naší přírody. Další druhy ale najdete prakticky po celém světě v severnějších oblastech mírného pásma. Ocení polostín i osluněná místa s vlhkou výživnou půdou, prakticky roste od nížin až po horské oblasti. Kvůli odvodňování krajiny se jeho výskyt v minulých letech zmenšil. Má přízemní růžici listů a málo olistěné lodyhy, které jsou dole chlupaté a nahoře se rozvětvují, ty dorůstají do výšky až 60 cm. Květy jsou složené z pěti lístků, jsou růžové, někdy i bílé a voní, plodem je tobolka. Rostlina se využívá do květinových aranžmá.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 7/24"

Text: Olga Trešlová