V Anglii, kde jsem po studiích pracovala jako au pair, jsem se seznámila s krásným, vysokým, černovlasým klukem. Byl velice milý a pozorný, takže jsem se zanedlouho rozhodla pro společné soužití. I když jsem věděla, že je to riskantní a ani ho moc neznám, láska byla silnější než rozum.



Zažívala jsem krásné okamžiky zamilování a zařizování si společného hnízdečka lásky ve starobylé čtvrti Canterbury. Jezdili jsme na výlety a poznávali místa v Anglii. Bylo to dobrodružství. Neustále mi kupoval nějaké dárečky a byl pozorný.

JANA (50): Můj přítel je samaritán, všem chce pomáhat, ale já se cítím osamělá



Časem jsem se seznámila s partou holek z okolí a začaly jsme se scházet. To, že jsem s nimi začala chodit ven, se mému miláčkovi moc nelíbilo. Zdůvodňoval to tím, že má strach, aby se mi něco nestalo, takže mě musí hlídat. Tak se stávalo, že jsme v dámském hloučku vyrážely na diskotéku a o pár metrů za námi šel on… Holky se mi smály: „Ty máš teda úplně hlídacího psa.“ Tohle mi ještě tolik nevadilo.



Přišlo léto a jedna z kamarádek vymyslela výlet s koupáním u jezera. Byla jsem nadšená a chtěla jsem jet s nimi, ale když jsem to oznámila doma, odpověď mě šokovala: „Ne, ty nikam nepůjdeš.“ Tenkrát jsme se poprvé opravdu pohádali. Nechápala jsem proč.

Jeho důvod byl: „Prostě nechci, aby ses někde ukazovala v plavkách.“ Ve vztahu nás dvou jsem od té doby začala být nespokojená a vyděšená z toho, co může ještě přijít, jak ještě mě může omezit. Také se mě zmocňovaly pocity vzteku. Jsem snad jeho majetek?

MARCELA (49): Miluji sexuální dobrodružství. Usadit se nechci. Je to ale normální?



Moc rádi jsme chodili do jedné útulné kavárničky. Byla tam výborná káva a příjemná obsluha. Přála jsem si, abych tam mohla pracovat. Jednou jsme tam opět seděli a já jsem viděla inzerát, že hledají servírku. Doma jsem to s nadšením oznamovala a on souhlasil, abych to zkusila.

Zavolala jsem tam a pozvali mě na pohovor. Koupila jsem si krásné šaty a vyrazila. Majitel mi na místě oznámil, že mě bere. Běžela jsem tuto radostnou novinu oznámit partnerovi. Zrovna věšel nové závěsy a já to na něj křičela už od dveří… Slezl pomalu z okna a úplně vážným hlasem pronesl: „Ne, ty tam nemůžeš pracovat!“