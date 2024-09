Zamilovala jste se do bývalého své kamarádky? Jak to zvládnout?

Část 1 / 5



Co od toho čeká on? Než se vůbec do vztahu s bývalým partnerem vaší kamarádky pustíte, měla byste se ujistit, co od toho on čeká. Pokud se s vaší kamarádkou rozešli ve zlém, je dost možné, že vás chce jenom využít. I muži se totiž umí mstít, a jak to nejlépe udělat, než svést nejlepší kamarádku svojí bývalé? Další možností je, že po ukončení předchozího vztahu se nebude hned chtít vázat a bude toužit po nezávazném vztahu. V takových případech vám nestojí za to, abyste ohrozila přátelství se svojí kamarádkou, proto si raději držte odstup.

Pokračování 2 / 5 Proberte to s kamarádkou Než začnete podnikat jakékoliv kroky, první, co byste měla udělat, je promluvit si o tom s kamarádkou. Nemusíte jí říkat, že se vyloženě chystáte na rande s jejím bývalým, jelikož sama ještě nevíte, jak se bude situace s ním vyvíjet. Zjistěte ale, jestli jí nebude vadit, když s ním zajdete na drink. Pokud bude mít problém i s tímhle, měla byste na to brát ohledy a zvážit, jestli vám to za to stojí.

Pokračování 3 / 5 Berte ohledy I když vaše kamarádka přijme bez větších námitek fakt, že se stýkáte s jejím bývalým, ještě to neznamená, že jí pohled na vaši lásku bude dělat dobře. Snažte se proto brát na ni ohledy. Pokuste se omezit příspěvky se svojí novou láskou na sociálních sítích, kde by je mohla vidět, a alespoň ze začátku to nepřehánějte se společnými setkáními. Postupem času se jistě vše dostane do správných kolejí!

Pokračování 4 / 5 Nezapomínejte na ni Je úplně běžné, že vám nová láska zabírá všechen volný čas a kvůli zamilovanosti zapomínáte na běžné fungování. Na kamarádku, s jejímž bývalým se v současnosti scházíte, byste ale zapomínat neměla, nebo se bude cítit ještě hůř. Snažte se proto svůj volný čas spravedlivě rozdělit mezi ni a vaši novou lásku tak, aby byl klid na všech frontách.

Pokračování 5 / 5 Dejte jí čas Pokud jste si svým vztahem s novým partnerem jistá, zatímco kamarádka vám to stále nemůže odpustit, dejte jí čas. Koneckonců, nic špatného jste neudělala, partnera jste jí nepřebrala a jednala jste s ní fér. Možná má teď pocit, že jste ji zradila, ale čas je lék na všechno, a pokud je alespoň trochu rozumná, časem pochopí, že přátelství je přednější než nevraživost kvůli bývalému partnerovi. Pokud ale její negativní postoj přetrvává, možná byste se s tím měla smířit a nechat ji jít. Vaše kamarádství patrně nestálo na tak pevných základech, a proto možná nemá smysl za něj i nadále bojovat. Jste opravdu zamilovaná? Otestujte se, zda nezaměňujete jiné pocity za lásku!