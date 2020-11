Zamilovala jste se do nejlepšího kamaráda svého ex? Jak to zvládnout?

Situace, které nám život přináší, jsou často velmi nevyzpytatelné a občas si prostě nevyberete, pro koho vaše srdce zahoří. Někdy to bývá partner kamarádky či sestry, někdy ženatý muž, jindy to může být právě nejlepší kamarád vašeho bývalého partnera. Jak v takové chvíli postupovat?

Zjistěte, na čem jste Než začnete cokoliv řešit a prozrazovat svému okolí, měla byste nejdřív zjistit, jestli vztah s kamarádem vašeho bývalého má vůbec budoucnost. Strávili jste spolu divokou noc po bujarém večírku a od té doby se neozval? Pak nemá smysl šlapat bosou nohou do vosího hnízda, patrně chce být loajální ke svému kamarádovi a na celou událost by nejraději zapomněl. Jestli jste ale v intenzivním kontaktu delší dobu a chemie i sympatie jsou vzájemné i za střízliva, je na čase si promluvit. Hovory na téma "Jak to my dva spolu máme" je za běžného stavu lepší neuspěchat, tento případ je však výjimečný a je tudíž nutné vědět, zda váš vztah stojí za možná zničené přátelství a další problémy. Neztrácejte přátelství: Jak si udržet blízké kamarády po celý život 1 Pravé přátelství by mělo trvat napořád. Jsou samozřejmě lidé, kteří…

Promluvte si s ním Pokud jste se s kamarádem rozhodli, že spolu chcete zkusit štěstí, buďte přesto opatrní. Se svým sladkým tajemstvím se nesvěřujte nikomu, dokud si oba nepromluvíte s vaším bývalým. Zda to uděláte společně, nebo každý zvlášť, to záleží na vás, důležité je jednat s ním na rovinu a dát mu najevo, že rozhodně nejde o nějaký rozmar a že mu nechcete ublížit. Chvíli možná bude vzdorovat, ale nakonec váš přímý přístup a upřímnost ocení. Rozchod s kamarádkou: 6 znamení, že je nejvyšší čas přátelství ukončit 1 Možná je jen jedna, možná jich je víc. Kamarádky, které do vašeho…

Buďte citlivá Ať už jste se s bývalým partnerem rozešli v dobrém nebo ve zlém, snažte se být k jeho citům citlivá. Nesnažte se mu předhazovat, že nyní randíte s jeho nejlepším kamarádem, snažte se být v jeho přítomnosti zdrženliví, co se týče fyzických projevů vaší lásky, a stejně tak buďte ohleduplná na sociálních sítích, pokud vás váš bývalý sleduje. Jestli chcete i přesto svoje štěstí vykřičet do virtuálního světa, dejte si pozor, abyste mu u takových příspěvků zablokovala přístup. Buďte dobrou kamarádkou: Tyto věty své přítelkyni nikdy neříkejte 1 Přátelství je důležitou součástí našich životů. Máte-li ve svém okolí…

Neberte mu kamaráda Myslete také na to, že přátelství většinou bývá silnější než láska. Váš současný partner byl možná s vaším bývalým kamarád ještě dřív, než jste se objevila vy. Respektujte jejich přátelství a dopřejte jim společně strávený čas, kdy jim nebudete asistovat. Nesnažte se svého ex přivést do situace, kdy si bude myslet, že kromě vás ztratil i svého nejbližšího přítele. Zamilovala jste se do bývalého své kamarádky? Jak to zvládnout? 3 Už dlouho jste snila o partnerovi své kamarádky, a teď, když je…