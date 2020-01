Zamilovaná do zajíčka? S těmito problémy byste měla počítat!

Stejně tak, jako si on pravděpodobně nebude rozumět s vašimi přáteli, nebudete mít ani vy zřejmě pochopení pro ty jeho. A nemusí to nutně znamenat, že by byli hloupí nebo divní. Jen ve svém věku ještě řeší věci, které vy už máte dávno za sebou a přijdou vám malicherné. A je zase nezajímají starosti s dětmi, případně s rozvedeným manželem. Na krátké poklábosení při náhodném setkání se jistě zmůžete, na společnou dovolenou ale asi vhodná konstelace hvězd nenastane.

Nebude to navždy

Asi to nechcete slyšet, ale vztah se zajíčkem téměř jistě nevydrží do konce života. Zřejmě jste teď zamilovaná a doufáte, že právě vy budete ta výjimka, pravdou ale je, že se to nestává. Když se nad tím zamyslíte, není se čemu divit. Zatímco vy už máte za sebou zřejmě jedno manželství nebo vztah a vaše děti už jsou odrostlé, vašeho mladého partnera to všechno teprve čeká. I když možná teď tvrdí, že děti nechce a o mladé holky nestojí, jednou se to změní a on zatouží po rodině, kterou vy mu už nebudete schopná dát. Proto raději hned od začátku počítejte s tím, že jste vstoupila do vztahu s omezenou trvanlivostí.