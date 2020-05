Zamlžují se vám brýle, když nosíte roušku? Triky, které tomu zabrání

Drátek pomůže

Mnoho lékařských masek má už zabudovaný kousek plíšku nebo drátek, který si můžete vymodelovat podle tvaru nosu a obličeje. To znamená, že vám maska krásně přilne k tváři a nevzniká tak prostor, kudy by procházel vzduch a zamlžoval vám skla brýlí. Jestli si masky šijete sama nebo vám je vyrábí kamarádka švadlena, není problém si do látkové masky nechat drátek zabudovat. Důležitá je i délka gumiček za uši nebo šňůrek, které si zavazujete na hlavě. Když maska správně sedí, většina dechu by měla projít skrz ni, ne z horní strany nebo z boku.