Zamrzl vám zámek u auta? 5 tipů, jak si poradit a co rozhodně nezkoušejte!

Mrazivá rána sice umějí hezky navodit zimní atmosféru, ovšem jen do té doby, než zjistíte, že vám zamrzl zámek u dveří auta nebo u vrat. Co s tím?

OPATRNOST NADE VŠE

Zamrzlý zámek rozmrazujte velmi opatrně. Máte-li prodlužovací kabel a přístup do domu, je dobrým řešením pozvolné zahřátí pomocí fénu. Provádějte to ale pozvolna, příval velkého tepla by mohl narušit lak.

BUĎTE ZA VZORŇAČKU

Vyhráno máte, pokud ve vybavení vozíte speciální maziva (např. Tokoz 3v1, WD40). Stačí je použít, a dveře do vozu se otevřou jako v garáži. Stává-li se vám to častěji, známou fi ntou je přelepení zámku kouskem pásky tak, aby se dovnitř nemohla dostat voda.

OTEVŘETE JINÉ DVEŘE

Někdy nás to v panice ani nenapadne, ale nejlepším fíglem je zkusit dveře u spolujezdce. Tam bývá obvykle zámek taky, zamrzlý být nemusí, jen se budete muset přesunout na svou sedačku řidiče. Roztopte auto a počkejte, až zámek u řidiče povolí, teprve pak se vydejte na cestu.

NAHŘEJTE KLÍČ

Pokud jste kuřačka, máte u sebe pomocníka – zapalovač vám pomůže nahřát klíč (nikdy ne zámek!). Provádějte to opatrně a vždy jen chvíli, ať nepoškodíte plastovou část. Nemáte-li zapalovač, poproste o něj kolemjdoucí.

FOUKEJTE NA ZÁMEK

Další způsob, jak přemoct mráz, je foukání do brčka nasměrovaného na zámek. Máte-li ho doma, šup pro něj, nastavit do zámku a dýchat. Nemáte-li, zkuste prostě foukat bez něj, což je sice trochu zoufalé, chvíli to potrvá, ale nakonec se dovnitř přece jen dostanete.

CO ROZHODNĚ NEDĚLEJTE

1. Nerozmrazujte horkou vodou. Teplotní šok může poškodit jak přilehlé sklo, tak samotný zámek.

2. Nepoužívejte agresivní chemikálie. Pozor na rozmrazovací spreje, které nejsou určené na zámky.

3. Nezkoušejte hrubou sílu. Všechny máme v napjaté situaci tendenci vyřešit problém škubáním za kliku nebo lomcováním s dveřmi, tudy ale cesta nevede