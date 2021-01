Trápí vás pálení očí, máte je zarudlé nebo dokonce po ránu zalepené? Potom trpíte pravděpodobně zánětem spojivek. Příčinou může být virová nebo bakteriální infekce, ale také alergická reakce. Poradíme vám, jak se nepříjemného onemocnění rychle zbavit, kdy je potřeba jít k lékaři a jak oči efektivně ochránit.

Zánět spojivek neboli konjunktivitida postihuje oční spojivku, což je průhledná část oční sliznice pokrývající celý povrch oka a vnitřek víčka. Ta mimo jiné chrání oči díky buňkám imunitního systému a umožňuje jejich pohyb. Jakmile se do očí dostane infekce nebo dojde ke kontaktu těla s alergenem, nastane prokrvení cév ve spojivce a vzniká nepříjemný zánět. Nejčastěji jde o virovou nákazu, se kterou se i vícekrát za život setkala většina z nás. Může ale jít i o závažnější bakteriální zánět nebo neinfekční alergickou reakci.

Příznaky virového zánětu spojivek, nakažlivost

Většina zánětů očí, které za život proděláte, jsou způsobeny právě viry. Ty jsou sice ze všech nejnakažlivější a mohou vyvolat dokonce epidemii, ale zároveň je můžete v klidu zvládnout doma za pomoci kapiček z lékárny. Přenášejí se jednoduše kapénkami ze vzduchu při styku s nemocnou osobou, rukama nebo vodou. Typické symptomy jsou zarudlé oči, svědění, zduřelé uzliny, pálení, pocit cizího tělesa v oku a případně i čirý vodnatý výtok. A jak dlouho je virový zánět spojivek infekční? Většinou se jedná o rozmezí jednoho až dvou týdnů.

S bakteriálním zánětem jděte raději k lékaři

Infekce způsobené bakteriemi tvoří asi 5 % všech zánětů spojivek a typické jsou pro období zimy a jara. I když jejich výskyt není tak častý, jsou o něco závažnější než běžná virová infekce. Příznakem může být například nepříjemné probuzení s očima zalepenýma hnisavým sekretem, otok víčka, zarudnutí a pálení očí, při rozšíření do celého těla se může vyskytnout i teplota. V případě podezření na tento typ zánětu je lepší navštívit lékaře a nechat si předepsat kapky s obsahem antibiotik.

Chlamydie jsou nejzákeřnější

Velmi malé množství konjunktivitid mají na svědomí chlamydie, které jsou sexuálně přenosné a na první pohled těžko rozpoznatelné od běžného bakteriálního zánětu. Průběh nemoci je však v tomto případě dlouhodobý a je zapotřebí odborná diagnostika pomocí stěrů z oka a následná léčba pomocí antibiotik. Chlamydie napadají nejdříve jedno oko a postupně se rozšíří i do druhého. Symptomy jsou většinou stejné jako u jiných bakteriálních zánětů, ale pozor, neléčená chlamydiová infekce může v nejhorším případě zapříčinit i trvalé poškození očí.

Často může jít i o alergii

Trpíte přecitlivělostí na přítomnost pylu, roztočů nebo jiných alergenů? Pak se vám pravděpodobně někdy stalo, že jste museli bojovat s neinfekčním zánětem spojivek způsobeným alergickou reakcí. Dochází k němu stykem alergenů s imunitním systémem v oční spojivce a projevuje se především svěděním, slzením, otokem víček a doprovází jej také rýma a kýchání. Výskyt je většinou sezónní, ale může se stát, že přejde v chronický celoroční, pokud je tělo vystaveno alergenu dlouhodobě.

V léčbě pomůžou kapky, gely i masti

Přípravků určených k léčbě zánětu spojivek je dnes v lékárnách k dostání velké množství. Může jít o oční kapky, gely nebo různé masti. V případě virových infekcí většinou není třeba lékařský zásah, od potíží vám ulehčí dezinfekční kapky a studené obklady. Pokud máte podezření na bakteriální zánět, navštivte raději lékaře, který provede diagnostiku pomocí stěru ze spojivky a následné mikrobiologické vyšetření za účelem určení původce a stanovení léčby. Předepsat vám může kapky nebo masti obsahující antibiotika, v případě chlamydií je třeba podávat je i systémově. Léčba může být podpořena i různými výplachy, například borovou vodou. Jestli vaše oči trápí alergie, sáhněte po antihistaminikách ve formě očních kapek nebo mastí, alergolog vám může předepsat i kortikosteroidy. Především ale platí zásada vyhýbat se kontaktu s alergenem.

Správná aplikace léků

Jestliže už máte doma vhodný přípravek, je pro efektivní léčbu třeba jej správně používat. Kapky se aplikují do spojivkového vaku mezi horním a dolním víčkem. Po nakapání nechte hlavu chvíli zakloněnou a oko zavřené. U masti je třeba po otevření nejprve kousek vytlačit a vyhodit, poté ji naneste od koutku oka směrem ven a zavřeným okem hýbejte, aby se dostala všude. Platí zásada, že mast může zhoršit vidění více než kapky, ale má delší dobu účinku, proto je ideální na noc. Všechny přípravky do oka musí být vždy sterilní a je třeba pozorně číst příbalový leták a respektovat datum spotřeby.

Infekci můžete i předejít

Protože jde o nepříjemné onemocnění, je dobré zapamatovat si několik pravidel, díky kterým můžete zavlečení infekce do očí zabránit. Nejdůležitější je dodržování hygieny – tedy nesahat si do očí, časté mytí rukou a používání čistého povlečení a ručníků. Pokud patříte k ženám, které si rády s kamarádkami půjčují kosmetiku, raději si to příště rozmyslete, i tak se totiž může do oka zanést nákaza. Kontaktní čočky vyměňte za brýle, které oči chrání a také se díky nim nemusíte očí dotýkat jako v případě výměny kontaktních čoček. V případě, že máte citlivé oči, nezapomínejte nosit u sebe vždy sluneční brýle.

Zánět spojivek může potrápit i novorozence

S konjunktivitidou se nezřídka můžeme setkat i u čerstvě narozených dětí. Infekcí se nakazí při průchodu porodními cestami nebo následně při přivykání těla na nové, nezvyklé prostředí. Objevují se příznaky jako světloplachost, výtok a zčervenání oka. Kapky se proto většinou podávají preventivně hned po porodu, někdy je ale třeba v léčbě pokračovat i nadále. Vhodné kapky vám dá lékař při odchodu z porodnice, pokud infekce nevymizí, je možné předepsat i ty s obsahem antibiotik. Při hledání informací ohledně zánětu spojivek u dětí se můžete setkat i s „babskou radou“ o účinnosti mateřského mléka. Lékaři se ale v tomto případě shodují, že není vhodné kapat mléko do oka, protože nikdy nebyla vědecky ověřena efektivita této léčby, naopak je možné do očí zavléct další bakterie.