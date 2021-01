Většina z nás už si uložila do paměti klasické příznaky onemocnění Covid-19, na které bychom si měli dát pozor. Jsou to například vysoká horečka, suchý kašel, ztráta čichu a chuti nebo únava. Věděli jste ale, že prvním příznakem koronaviru může být také zánět spojivek? Prozradíme vám, proč bychom na ochranu očí neměli zapomínat.

Covid-19 a zánět spojivek

Že se koronavirus šíří primárně kapénkami vzduchem a nejčastěji zasahuje sliznice horních a dolních cest dýchacích, je už obecně známý fakt. Z toho důvodu jsme si všichni zvykli nosit ochranné roušky, které ale nejsou prevencí, pokud jsou vstupní branou infekce oči. Přenos viru v tomto případě probíhá přes oční sliznici a kvůli tomu může způsobit zánět spojivek, jenž často bývá prvním příznakem onemocnění. S touto informací přišla studie vědců z Anglia Ruskin University v Cambridgi, ve které označilo 16 % pacientů příznaky zánětu spojivek za jeden z hlavních symptomů Covidu-19. Přes oči se dále virus dostává do nosohltanu, kde může být následně vdechnut do plic.

Příznaky zánětu spojivek

Zánět spojivek neboli konjunktivitida je nepříjemné oční onemocnění projevující se zarudnutím oka, slzením, svěděním, citlivostí na světlo nebo hnisavým sekretem. Příčinou je nejčastěji virová nebo bakteriální infekce, ale může být způsobený rovněž alergickou reakcí nebo poraněním. V případě, že na sobě pociťujete některé z popisovaných symptomů, je důležité zvýšit dodržování hygienických pravidel a dát pozor, zda nezačnete pociťovat další příznaky Covidu-19. Pro úlevu od obtíží spojených s konjunktivitidou je možné použít kapky, gely nebo masti.

Důsledná hygiena omezí přenos

Různé studie udávají, že se člověk dotkne obličeje průměrně i více než dvacetkrát za hodinu. Podle Světové zdravotnické organizace je dotýkání se obličeje jednou z častých příčin, jak se vir do těla dostane. Přenos viru je tak možný dotykem infikovaného místa a následným zanesením do oka. Na základě těchto informací si můžeme lehce odvodit, jak důležité je v této době důkladné a časté mytí rukou, a to minimálně po dobu dvaceti sekund. Rovněž je třeba snažit se co nejméně si sahat do očí – pro větší bezpečí je ideální používání rukavic.

Vyměňte kontaktní čočky za brýle

Nemáte rádi nošení brýlí a dáváte přednost kontaktním čočkám? Momentálně zkuste na chvíli čočky odložit a oprašte dioptrické brýle. Ty totiž slouží nejen jako ochrana očí, ale rovněž zamezí opětovnému kontaktu s očima při manipulaci s kontaktními čočkami. Lidé, kteří nosí čočky, se totiž očí dotýkají zásadně častěji. Nejlepší jsou v tomto případě brýle, které chrání i jinak odhalené boční stěny, ale dobrou službu udělají i ty klasické. Vynechat čočky byste měli také, pokud již začnete pociťovat typické příznaky infekce. A proč čočky nejsou v tuto dobu vhodné? Vir je schopný napadnout spojivku, kterou kontaktní čočky nechrání – kryjí pouze rohovku.

Slzy jsou také zdrojem infekce

Oči jsou důležité nejen proto, že se přes ně může infekce dostat do těla, ale může se přes ně i šířit. Slzy sice jsou velmi infekční, ale dle studie publikované lékařským časopisem British Columbia Medical Journal je tomu tak pouze v případě, že pacient trpí ve spojitosti s koronavirem právě zánětem spojivek. Pokud jsou vaše oči v pořádku i přes probíhající onemocnění, pravděpodobně se nákazy z nich nemusíte obávat.