ŽANETA (39): Rozcházím se s manželem a nevím, jak zachránit Vánoce

Žaneta se děsí blížících se Vánoc. S manželem mají krizi a on hodlá od rodiny odejít, aniž by bral ohledy na děti, kterým chce Žaneta dopřát hezké Vánoce.

Krize se do našeho manželství vloudila tak nějak postupně. Myslím, že naši lásku zabil ten věčný kolotoč kolem dětí, práce, domácnosti. A to, že jsme si nedokázali urvat trochu času pro sebe. Někdy si říkám, že se Honzovi nedivím. A pak se zase topím v slzách, jak je to hrozně nespravedlivé.

Ano, bývala jsem při dětech na Honzu někdy protivná. Cloumaly se mnou emoce, byla jsem permanentně unavená, nedařilo se mi dostat po porodech na svoji původní váhu. Vyčítala jsem si, že nestíhám mít perfektně uklizeno.

Dřív jsem si připadala atraktivní, byla jsem v práci úspěšná. Najednou jako by se ze mě stala usedlá mamča. Visela jsem na Honzovi a těšila se, kdy přijde domů. Chtěla jsem být jen s ním a dětmi. Jezdit na společné dovolené, klidně jen po Čechách, občas našetřit na moře… A když byly děti malé, myslím, že i Honza byl šťastný.

Jenže když bylo Samíkovi pět a Aničce tři, začalo to všechno Honzovi vadit. Nápor na nás oba byl k nevydržení, protože jsem zase začala chodit do práce – školka, vaření, uklízení, nakupování, nemocné děti. Pořád dokola.

A Honza zareagoval tak, že si koupil kolo a začal do práce jezdit po své ose. Domluvili si s kolegy tělocvičnu na volejbal, někdy hrají i dvakrát týdně. Já nestíhala nic, svoje vlastní aktivity jsem neobnovila, přišlo mi, že není čas. Každý pátek jsem padla na pohovku úplně mrtvá.

Další dva roky jsem prožila v takovémhle kolotoči a do toho jsem cítila, jak se mi Honza čím dál tím víc vzdaluje. Byli jsme spíš spolubydlící. Cítila jsem se strašně sama.

Když Honza přišel poprvé na podzim s tím, že by bylo lepší se rozejít, vlastně mě to ani nepřekvapilo. Bylo to ještě před druhou karanténou. Zprvu jsem si myslela, že Honza odchází kvůli mně, že chce být sám, ale mám pocit, že někoho potkal a zamiloval se.

Strašné je, že děti to nechápou a ptají se, s kým budou zdobit letos stromeček. Proč je táta pořád pryč. A můj stále ještě muž trousí hlášky, že na tradiční Vánoce kašle, že nejlíp že mu bude někde na horách.

Stále ho prosím, ať jdeme do manželské poradny, ať to zkusíme dát zpátky dohromady, i kvůli dětem. On tvrdí, že je mu to jedno, ale že na Vánoce rozhodně doma trčet nebude.

Ale pro mě jsou Vánoce posvátný čas pro rodinu. Dokážu si představit, že prožiju s dětmi sama nějaký čas po vánočních svátcích, netrvám ani na společném silvestru, ale Štědrý večer?

Pořád mi tečou slzy a tlačím na Honzu, jestli si to nemůže ještě rozmyslet. Nevím, jak zachránit Vánoce, naše manželství a sebe. Potřebovala bych nějakou fakt dobrou radu.