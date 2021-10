ŽANETA (40): Z přátelství s výhodami se stala láska, dnes máme dvě děti

Sexuální kamarádství zažívá dnes velký boom. Psychologové tvrdí, že když takový vztah přeroste v lásku, může z něj vyrůst harmonický vztah. Žaneta si podobný příběh prožila.

S Petrem jsme se znali téměř sedm let. Měli jsme společnou partu kamarádů. Vždy jsem se cítila lépe v mužském kolektivu než v tom ženském. A to byl i důvod, proč se z Petra stal můj věrný přítel.

Měla jsem pět let vážný vztah, jenže můj ex byl nezodpovědný a neschopný udržet si práci. Nedovedla jsem si představit mít s ním rodinu, nedokázala jsem ale jen tak odejít. Když jsem mu potom přišla na nevěru, byla to pro mě okamžitá motivace jít z toho vztahu ven.

Přes všechno špatné i tak to pro mě bylo těžké najednou nemít ve svém životě člověka, se kterým jsem několik let sdílela život. A v tu chvíli tady byl Petr, můj dobrý kamarád z naší party. Potřebovala jsem se někomu vybrečet. Tehdy jsem nedokázala spát ve svém bytě, cítila jsem se strašně sama. A tak mi Petr nabídl, že mě dočasně ubytuje.

Po večerech jsme s Petrem klábosili nad sklenkou vína a rozebírali vše možné. Já jsem věděla, že Petr nikdy neměl vážnou známost, protože dával přednost svým nejrůznějším aktivitám a vyhovovalo mu mít jen kamarádky s výhodami.

Uplynuly asi tři týdny a Petr mě vytáhl do kina. Když jsme přišli zpátky k němu domů, opět jsme otevřeli láhev vína a tak nějak to přišlo samo. Došlo na sex. Druhý den ráno jsem měla strach, jak to zamává s naším přátelstvím. Rozhodla jsem se o tom s Petrem promluvit.

Já byla sama a potřebovala jsem cítit nějaké to pohlazení, o sex jako takový mi nešlo. Petr v tu dobu žádnou „slečnu kamarádku“ neměl, takže jsme se oba dohodli, že když už na to přišlo, můžeme si oba vypomoci a ani jeden od toho nebudeme očekávat nic víc. Nějak jsem si ale nepřipouštěla, že mi v Petrově blízkosti bylo vždycky opravdu moc dobře.

Vzhledem k tomu, že před našimi společnými kamarády šlo jen těžko utajit, že u Petra dočasně bydlím, řekli jsme jim celou pravdu. Byli docela v šoku a smáli se, že nám ještě půjdou jednoho dne na svatbu. My s Petrem jsme se tomu smáli ještě víc, taková hloupost, to se nikdy nestane.

Jenže věřte tomu nebo ne, po necelých třech měsících jsme s Petrem zjistili, že si vlastně jen na ty kamarády s výhodami hrajeme. Proč? Bydleli jsme spolu, spali jsme spolu, naše přátelství bylo hluboké, plné vzájemné blízkosti a porozumění. A k tomu jsme spolu trávili většinu volného času.

A v tu chvíli nám došlo, že spolu vlastně máme opravdický vztah. Po půlroce mě Petr požádal o ruku a o pár měsíců později jsme se vzali. Nyní máme dvě děti, jsme spokojení a určitě bychom neměnili!