Na flirt či vztah s jiným mužem Žaneta nikdy nepomyslela. S manželem má dvě téměř samostatné děti a v práci i v manželství je spokojená. Nečekaně však poznala mladého energického muže, který jí nezávazným flirtem opět dodal sebedůvěru a vdechl jí život do plic. Problém ale je, že ten muž je učitelem jejího syna.

Můj život je jedna velká rutina

Každý den je pro mě úplně stejný. Ráno vstanu, upravím se, dám rychlou kávu a jdu vzbudit děti. Jakmile se vypravíme, já s manželem odjíždím do práce a děti jdou do školy. Cestou z práce nutný nákup a doma potom uvařit večeři, něco pouklízet či vyžehlit a zkontrolovat přípravu dětí do školy.

Večer mám sotva energii a chuť vzít si knížku do ruky nebo podívat se s manželem na nějaký seriál. Většinou kolem desáté večer usínám a ráno ten kolotoč začíná znovu. Nic jiného momentálně v mém životě neznám. Žádné fitko, běhání, kino, sklenička s kamarádkami či něco podobného. Nestěžuji si. Je to život, který jsem si vybrala, a jsem za něj ráda. Děti a manžel jsou mé všechno a ráda jim obětuji svůj volný čas a pohodlí.

Ve škole se blížilo pololetí a s tím související třídní schůzky. Dcera Petra je na gymnáziu již dva roky, syn Pavlík přešel teprve letos. Bylo to pro něj těžké. Více učení, čtení a volného času, který musí škole obětovat. Měla jsem z něj však pocit, že ho nová škola baví a jde mu to. Odpovídaly tomu i známky, které ze školy nosil.

V den třídních schůzek jsem šla dříve z práce, abych všechno pěkně stihla. Nejdříve jsem šla za třídní učitelkou Petrušky. Jak jsem očekávala, všechno bylo v pořádku. Jediná výtka bylo časté povídání v hodině, neustálé breptání má Petra po mně.

Pavlíkova třídního učitele Šimona jsem ještě nikdy neviděla. Pavlík o něm ale mluvil hezky. Prý je mladý, akční a cool. Jakmile jsem Šimona uviděla, doplnila bych navíc ještě sympatický, přitažlivý a vtipný. Po promluvě se všemi rodiči jsme chodili jednotlivě do kabinetu učitele. Hned jak jsem vešla já, tak jsem cítila to vzájemné zajiskření mezi mnou a Šimonem.

Rozhovor byl velmi příjemný. Po celou dobu jsme ze sebe nespustili oči a pořád jsme se na sebe usmívali. Ani jsem moc nemohla vnímat, jak Šimon chválí Pavlíka. Při pohledu do jeho modrých očí se pozornost dala jen těžko udržet. Asi po deseti minutách Šimon navrhl, jestli bychom zašli na skleničku a více rozebrali studijní zájem a výsledky Pavlíka. Souhlasila jsem.

Zatímco jsem čekala, než Šimon vyřídí další rodiče, hlavou mi běžely nejrůznější myšlenky. Říkala jsem si, co to děláš, vždyť je to učitel tvého syna? Na druhou stranu jsem si říkala, o nic nejde, je to jen sklenička. Do postele s ním nejdu.

Hodina a půl v baru byla moc příjemná a strašně rychle utekla. Dlouho jsem se s nikým tak dobře necítila. Šimon byl ke mně velmi pozorný a galantní. Pavlíka jsme rozebírali jen chvíli. Chválil jej, že je šikovný po mamince, že má její hezkou tvář a bystrou mysl. Ráda jsem mu jeho lichotky vracela a začala s ním prostě flirtovat.

Po letech mi zase bušilo srdce

Najednou jsem si uvědomila, že je celý náš rozhovor jeden velký flirt. Cítila jsem, jak se mi červenají tváře a jak mi rychle bije srdce. S nikým jsem ještě takto neflirtovala. S manželem jsem od svých sedmnácti let, takže jsem přes dvacet let nic podobného nezažila. Přiznávám, že to ale bylo moc osvobozující a pozvedlo mi to ego. Ze stereotypní domácí puťky se najednou stala přitažlivá a energická žena.

Po třetím drinku jsme naši schůzku ukončili a rozešli se domů. Mimo třídní schůzky jsme se už nikdy nepotkali. Vždy, když se ale v kabinetě setkáme nad prospěchem mého syna, to mezi námi jiskří. V jeho hlase vždy cítím náklonnost a zalíbení k mé osobě a to vše okořeněné špetkou erotické sympatie. Nevadí mi to.

Šimon je jako učitel naprostý profesionál a náš malý flitr nemá na mého syna žádný vliv. Tedy alespoň doufám. Mně naopak naše flirtování dělá dobře a snad je i nevinné. Cítím, že i když jsem starší žena, která nezná nic jiného než děti, práci a domácnost, tak jsem stále žena, která je pro někoho přitažlivá.