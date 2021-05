ŽANETA (42): Moje děti mají prarodiče na baterky. Trápí mě to a mám zlost

Když sestra Žanety opustila manžela, začal se celý rodinný život točit kolem ní a jejích dětí. Prarodiče její děti upřednostňují a zvýhodňují. Vůči Žanetiným dětem je to dost nefér. Doplácí na to, že mají spokojenou fungující rodinu. Žaneta cítí, že má v sobě zlost a brzy bouchne a všem kolem řekne, jak to cítí. Bojí se ale, jak to všechno dopadne.