Žaneta žije s manželem Alešem už více než dvacet let. Když se jí svěřil, že by chtěl, aby se někdy chovala jako domina, byla překvapená. Nikdy dříve spolu o tom nemluvili a Aleš za celý jejich vztah vůbec nenaznačil, že by chtěl zažít BDSM. Žaneta je introvert a být dominou je pro ni velký problém. Cítí však potřebu samu sebe překonat a ukázat Alešovi, jak moc ho miluje.

Introvertka a extrovert jako manželé: Překvapili jsme okolí

Jsem taková, jaká jsem. Nemám ráda lidi, hluk, fronty v obchodech a bujará setkání s přáteli. Raději trávím čas sama, ve svém soukromí, se svojí rodinou, v klidu a pohodě. Už odmala jsem byla typická introvertka, proto pro mě bylo vždy těžké najít si přátele a zapadnout do kolektivu.

A také proto byla celá má rodina v šoku, když jsem jim představila mého nastávajícího manžela, velkého extroverta Aleše. Nevěřili tomu, že nám to může klapat. My jsme je ale překvapili. Vzali jsme se, vychovali jsme společně jednoho syna a vždy jsme spolu vycházeli téměř bezkonfliktně.

Tím, že už jsme sami bez syna a bydlíme v panelákovém domě, máme hodně volného času. Každý se vrátil k tomu, co měl rád v mládí, a hodně se věnujeme také jeden druhému. Několikrát týdně chodíme za kulturou a dobrým jídlem. Na nic si nestěžuji, máme se dobře. Kdyby za mnou Aleš nepřišel s netradiční prosbou, řekla bych, že si žijeme život, který nám může každý závidět, a máme šťastné manželství.

Manžel chce, abych byla jeho domina

Aleš po mně začal chtít, abych se chovala jako domina. Začalo to úplně nevinně. Dívali jsme se společně na jednu komedii, kde hrály hlavní roli různé úchylky. BDSM byla jedna z nich. Smáli jsme se tomu a povídali jsme si o tom. Až mi Aleš řekl, že by to chtěl někdy zkusit. Jeho velké celoživotní přání je mít v posteli dominu.

Vůbec jsem to nevěděla a nikdy mě ani nenapadlo, že by mohl mít tyto choutky. Úplně vážně mi to zopakoval a zdůraznil, že by byl moc šťastný a spokojený, kdybych se chovala alespoň jednou v životě jako domina. Poslechla jsem si ho a musela jsem to v sobě nějak zpracovat.

Já, se svou introvertní osobností, jsem po ničem podobném nikdy nepátrala. Vůbec nevím, jak se chová dominant a jak mám poznat submisivního muže. Před očima se mi promítaly obrázky žen v kožených oblečcích, na vysokých podpatcích a s bičíkem v ruce. Viděla jsem ženy, které poroučejí mužům, svazují je, dávají jim roubík a kdovíco ještě dalšího. Musela jsem si o BDSM něco nastudovat a zapátrat. To byla jediná možnost, jak to všechno pochopit a zvážit, jestli jsem toho schopná, nebo je to za mou komfortní hranicí.

Překonala jsem samu sebe

Půl roku jsme o tom s Alešem nemluvili. Byla to doba, kdy jsem se snažila všechno to pochopit. Dlouho se mi to ale nedařilo. Můj partner po mně chce, abych se chovala jako domina. A to mi v klidu řekne u nedělní komedie po dvaceti letech společného manželství a soužití. Nedávalo mi to smysl, ale na druhou stranu jsem mu chtěla vyhovět. Bylo jasné, že s tím budu mít velký problém a třeba to ani vůbec nezvládnu.

Blížily se Alešovy narozeniny a já jsem mu chtěla jeho velké přání splnit. Všechny potřebné věci jsem obstarala přes internet. Chtěla jsem se vyhnout osobnímu kontaktu s prodejci v sexshopech. Kožený obleček a latexové kozačky jsou pro ženu v mém věku trochu mimo.

Abych se chovala jako domina, musela jsem do sebe nalít čtyři velké panáky. Pak celé to divadlo začalo. Trvalo to asi dvě hodiny. Nebyla jsem si jistá ničím. Ani jedním slovem, ani jedním gestem. Hned jak to skončilo, šli jsme oba dva s Alešem spát.

Hra na dominu poprvé a naposledy

Když jsem se ráno probudila, měla jsem na stole míchaná vajíčka, čerstvé pečivo a růži. Aleš mi poděkoval za krásný narozeninový dárek. Ví, jak moc jsem se musela přemáhat, abych se chovala jako domina, a moc si toho váží.

Splnil se mu sen a byl nadmíru spokojený. Řekl mi, že si toho váží a ví, jak moc ho miluji, a proto jsem to zvládla. A protože miluje i on mě, nebude mě prý už nikdy do ničeho podobného nutit, i když se mu to líbilo. Dohodli jsme se, že zůstaneme u naší romantiky. Moje vnitřní domina tedy zůstane na dlouho zamčená ve skříni.