Žaneta byla dlouhou dobu bez partnera. Během této doby si nevědomky vypěstovala závislost na masturbaci. Musí se ukájet i několikrát denně a je jí jedno, kde se právě nachází. Nyní ji ale její závislost ničí partnerský a milenecký vztah s Adamem. Snaží se své choutky omezovat, ale nedaří se jí to.

Jak poznat, že jste závislá?

Někdo je závislý na čokoládě, někdo na kávě, alkoholu, cigaretách nebo automatech. Snad každý má nějakou svoji závislost a úchylku. Možná je pro nás těžké si svoji závislost přiznat a začít ji řešit. Obzvlášť, pokud se jedná o netradiční a ne moc diskutovanou věc. I pro mě to bylo a pořád je těžké. Moje závislost ve mně vyvolává stud a je mi trapné mluvit o ní nahlas. Přesto se potřebuji svěřit a ulevit si.

Už nějakou dobu cítím, že jsem závislá na masturbaci. Musím se ukájet i několikrát denně a v podstatě je mi jedno, kde právě jsem. Práce, obchodní dům, auto, kino nebo příroda – nic pro mě není překážkou. Dokud si neulevím, mám myšlenky na masturbaci v hlavě a nemůžu se soustředit na nic jiného. Došlo to tak daleko, že i při milování s partnerem Adamem musím vždy masturbovat.

Po rozchodu jsem začala masturbovat

Přemýšlela jsem, kdy se stala masturbace mojí závislostí. Před šesti lety se se mnou rozešel můj tehdejší partner a já jsem zůstala několik let sama. Nejsem ten typ ženy, který si hledá partnery na jednu noc. Proto se stala masturbace součástí mého běžného života.

Přišla jsem na to, že si vždy můžu dopřát přesně to, na co mám chuť. Někdy mi stačilo zavřít oči a představovat si třeba kolegu z práce nebo cizího muže. Byly také chvíle, kdy jsem měla chuť dívat se na lechtivé video nebo si číst erotické články.

Masturbace mi narušuje sex

Jak se protahovala doba, kdy jsem byla sama bez partnera, začínala jsem být více a častěji roztoužená. Stačilo mi potkat na nákupu sexy chlapa a už jsem utíkala na veřejnou toaletu a ukájela se. Při masturbaci jsem myslela právě na toho muže, který se mi tolik líbil mezi nákupními regály.

Pak jsem potkala Adama a sblížili jsme se. Už jsme spolu osm měsíců a pravidelně spolu spíme třikrát týdně. Je to krásné a já si na nic nemůžu stěžovat. Stěžuje si ale Adam. Při každém styku také ráda masturbuji. Adamovi už to vadí.

Co dělat, když jste závislý?

I když se snaží, neumí to tak jako já a vždy na mně pozná, že nejsem úplně spokojená. Několikrát jsme se už kvůli tomu pohádali. Adam má pocit, že není dobrý milenec a bez masturbace nejsem schopná dosáhnout vyvrcholení.

Milování s Adamem mi nestačí. Někdy ještě ten samý den, co jsem byla s Adamem, musím masturbovat. Když o tom vlastně přemýšlím, tak mám orgasmus každý den. Někdy i vícekrát. Už si nepřijdu normální a přemýšlím, jestli si nemám zajít k nějakému psychologovi.

Je to pro mě ale natolik lechtivé a trapné téma, že si říkám, jestli bych to nemohla zvládnout sama. Snažím se nemyslet na to tolik a nespojovat si každého přitažlivého chlapa s vlastní masturbací. Když se mi to ale jeden den podaří, druhý den musím třikrát.

Snažila jsem se nastudovat si něco na internetu. Jsou lidé, muži i ženy, kteří mají stejný problém jako já. A jsou také lékaři, kteří se závislostí na masturbaci zabývají. Budu muset překonat sama sebe a otevřít se někomu takovému. Začínám přicházet o Adama a to opravdu není daň, kterou chci ze své závislosti odvést. Mám ho ráda a věřím mu jako chlapovi. Nic mu říct nemůžu, alespoň zatím ne. Vím ale, že to musím začít řešit.