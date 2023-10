ŽANETA (47): Na vlastní kůži jsem zažila šikanu od žáků, skončila jsem v pracovní neschopnosti

Vybrala jsem si svoje budoucí povolání už na základní škole a všechno jsem dělala pro to, abych se jednou stala učitelkou. Vystudovala jsem před lety a nastoupila na základní školu v menším městě. Byla to pro mne od prvních dnů radost, učila jsem češtinu a dějepis, každý den jsem se do školy těšila a se svými žáky jsem si skvěle rozuměla. I přes to, že čeština není zvláště u chlapců příliš oblíbený předmět, neměla jsem s žáky problémy.

Pochopitelně že v tom hejnu dětí se vždycky najdou jedinci, kteří se hůře učí nebo se neradi podvolují danému řádu, ale nikdy to nebylo nic mimořádného. Pokud někdo víc vyrušoval, obvykle se to spravilo domluvou, nerada jsem psala poznámky do žákovských knížek. Když domluva nepomohla, stačilo většinou zadat provinilci nějaké to domácí cvičení navíc. Prospělo to věci, vyrušují nejvíc ti, kteří by se měli nejvíc soustředit.

V posledních letech se atmosféra ve škole dost změnila a z rozhovorů s učiteli jiných škol vím, že nejen u nás. Říká se, že dnešní děti jsou sebevědomější a mají větší rozhled, mně ale přijde, že to, co předvádějí, není sebevědomí a rozhled, spíš že dávají najevo neúctu (raději bych řekla, že jsou někdy příliš drzé), nerespektují dohodnutá pravidla a s podporujícími rodiči za zády se cítí suverénně.

Minulý rok se mi moje sedmička rozrostla o dva chlapce přeřazené z jiné školy. Nikdo z učitelského sboru netušil, že důvodem přechodu na jinou školu byly hlavně jejich kázeňské přestupky, a také jsme netušili, že oba kluci – kamarádi, jsou z „lepších“ rodin.

Bohužel úspěšní otcové vychovávali ze svých synků přesně takové typy, o kterých jsem mluvila – drzé a suverénní, a za vydatného přispění mateřských ochranitelských postojů byli hoši těmi, kdo si neplnil své školní povinnosti. Nenosili domácí úkoly, neustále vyrušovali, o přestávkách se bavili na účet mladších a slabších spolužáků.

Pozvala jsem tehdy rodiče do školy, abych si s nimi promluvila, ovšem schůzka proběhla tak, že mě rodiče obvinili ze zaujatosti vůči chlapcům a neschopnosti zvládnout výuku ve třídě. Ani rozhovor s ředitelem školy mi na klidu nepřidal, pochopila jsem, že v nějakém „vyšším zájmu“ mám neukázněnost žáků tolerovat.

Začalo být ovšem hůř – chlapci získali jistotu a začali mi znepříjemňovat hodiny výuky různým hlasitým povykováním, přecházením po třídě i odcházením z učebny, povalovali se v lavici při zkoušení, hráli hry na mobilu, nějaká výuka je vůbec nezajímala. Byla jsem jediná, kdo jim chování vytýkal, a tak přešli hoši k tvrdším metodám...

Začalo to nevhodným oslovováním, pak přešli na tykání a vulgární výrazy mi létaly kolem uší téměř celou hodinu. Pokud jsem si přinesla pomůcky na vyučování, klidně je sebrali a vyhodili z okna. Zamykali mě v kabinetu (nebo mi nějak znemožnili otevřít dveře), ve školní jídelně se snažili dostat do mé blízkosti jen proto, aby mi vyrazili z ruky tác s obědem. Vše si také natáčeli na mobil a dělili se o mé ponižování na sociálních sítích. Když jsem jednou skončila s gulášovou polévkou za krkem, byla to doslova ta poslední kapka, kterou pohár přetekl.

Nervově jsem se zhroutila a šest týdnů jsem zatím v pracovní neschopnosti. Nemám nejmenší chuť ani odvahu vrátit se před žáky. Vedení školy se mě nezastane, rodiče chlapců by byli ochotni mě ještě zažalovat a v takové atmosféře je těžké učit.

Je mi líto zbývajících žáků ve třídě, stáhli se před násilníky a bojí se jich, už zjistili, že sami nic proti téhle dvojici nesvedou. Možná bych přešla na první stupeň, mezi prvňáky by bylo klidněji, ještě bych si troufla tak na druhou a třetí třídu. Starší děti už prostě učit nebudu. Že moje učitelská kariéra skončí takhle neslavně, jsem si nikdy nepředstavovala.