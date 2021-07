Přítelkyně z dětství se v pubertě změnila v Žanetinu milenku a tajnou partnerku. Tři roky spolu měly milenecký vztah. Nakonec se obě vdaly a založily rodinu s mužem. Jakmile jim děti vyrostly, nastoupily zpět do zajetých kolejí z puberty. Nikdo o jejich vztahu neví. Jen ony dvě cítí, že se budou milovat celý život.

Krásné mládí

Ve svém životě jsem nikdy nebyla úplně šťastná. Pokud si mám ale vybrat, tak nejlépe jsem se cítila v období puberty. To byly jediné chvíle, kdy jsem byla svá. Věděla jsem, kdo jsem a po čem toužím. Byly to nejkrásnější tři roky mého života, na které nikdy nezapomenu.

Psal se rok 1985 a já jsem byla na učňáku obor Optik – mechanik. V televizi všichni nadšeně sledovali seriál Sanitka a netrpělivě čekali, jak to dopadne s Inou a Blažejem. Mě ale více zajímala moje spolužačka Věra. Byla to moje nejlepší kamarádka, kterou jsem znala už od dětství.

Když se zamilujete na celý život

Byly jsme jako sestry. Chodily jsme na stejné školy, měly jsme stejné zájmy a žily jsme jedna pro druhou. Žádní kluci nás nezajímali, byly jsme na světě jen my dvě. Častokrát jsme u sebe přespávaly a trávily jsme noci v jedné posteli.

Po nějaké době jsem na sobě začala cítit, že je Věra pro mě něco víc než jenom velmi dobrá kamarádka. Líbila se mi také jako dívka, a když jsme někdy vedle sebe usínaly, bylo mi moc příjemné cítit její doteky a prsa, která se o mě opírala. Pochopila jsem, že jsem do ní zamilovaná. Na kluky jsem se vůbec nedívala a neměla jsem o ně zájem. Když se holky ze třídy chlubily, co která zažila se svým klukem, nic mi to neříkalo.

Tajně jsem Věru milovala a tušila jsem, že to bude láska na celý život. Dlouho jsem se přemlouvala, abych Věře všechno řekla. Když u mě jednou byla Věra přes noc, se vším jsem se jí svěřila. Dlouho jsme se na sebe dívaly a nakonec mě Věra políbila. Řekla, že to cítí asi stejně. Naše společné holčičí dýchánky se tak proměnily v partnerské. Domluvily jsme se ale, že se to nikdo nesmí dozvědět. Především rodiče ne. Chodily jsme spolu tři roky, a jak už jsem zmínila, byly to ty nejkrásnější tři roky mého života.

Na konci střední se Věra vyspala se spolužákem a otěhotněla. Nedalo se nic dělat – musela se vdát a začít žít normální život. Byl to pro mě šok a velká zrada. I když jsem se na Věru zlobila, věděla jsem, že ji budu milovat celý život. Další dva roky jsem byla sama.

Zvažovala jsem, že se přiznám

Rodiče mi pořád podsouvali nějaké kluky. Začala jsem uvažovat o tom, že jim řeknu o svých pocitech a o tom, že Věra je jediný člověk, kterého jsem schopna milovat celý život. Protože jsem ale znala jejich postoj k homosexualitě a Věře jsem slíbila, že se to nikdy nikdo nedozví, byla jsem potichu.

Pod tlakem rodičů, okolí a tehdejší doby jsem se nakonec také vdala. S manželem Ivanem máme dvě děti a žijeme si pokojný a slušný život. Ivan, naše děti a ani mé okolí o mé orientaci nic neví. S Věrou jsme se dlouho vídaly jenom jako přítelkyně. Především v době, kdy jsme měly malé děti.

Láska na celý život

Jakmile už děti vyrostly, staly jsme se opět tajnými milenkami. Naše děti i manželé jsou přátelé. Pravidelně jsme se vídali a plánovali společné dovolené. Nyní už jezdíme na výlety bez dětí. Ivana mám ráda. Je to dobrý parťák a přítel, ale Věra je ta, kterou budu milovat celý život. Stejně tak nepochybuji o tom, že já jsem pro Věru také ta jediná láska, o které je schopna říct, že ji miluje a bude milovat celý život.

Několikrát jsme se s Věrou bavily o tom, jestli bychom neměly náš vztah zlegalizovat před okolím. Nakonec jsme se ale shodly na tom, že bychom způsobily více škody než užitku. I když je už nyní doba k homosexualitě přívětivější, než byla před třiceti lety, tak nechceme pobuřovat naše okolí. Máme to štěstí, že víme, co znamená milovat celý život, a tak to také bereme. Jsme tady jedna pro druhou i nyní, jen jsme trochu schované pod černým závojem.