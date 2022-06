Zanzibar je ráj pro flegmatiky, dobrodruhy i hédonisty!

Cesta z Prahy sem navíc trvá jen zhruba osm hodin a díky letadlům Boeing 787-9 Dreamliner, který si pro přímé spojení z Prahy pronajal Čedok, je opravdu příjemná. Pokud se vám nechce cestovat s mezipřistáním nebo přestupem na jiných letištích, je to jasná volba.

Z první procházky po pláži možná budete lehce rozčarovaní. Chlapci převlečení za Masaje se na vás totiž sesypou jako supi na mršinu a zahrnou vás otázkami, odkud jste a kam jdete. Budou vám chtít dělat vtíravou společnost a zvát vás do tenat obchůdků s turistickými kýči. Nutno podotknout, že o drobné kšefty za hand made náramky ale tak úplně nestojí. Jejich přímý pohled a haptické dovednosti už svedly na scestí nejednu osamělou ženskou duši, které po několika týdnech pobytu začali familiárně přezdívat Miss Cappuccino, aby vyzdvihli odstín její pečlivě opálené bělošské kůže. Vy se je ale brzy snadno a s asertivním úsměvem na rtech naučíte odbývat a přijmete je jako součást plážového inventáře. Když budete mít štěstí, můžete je využít jako místní průvodce. Díky šikovnému guidovi si tak nebudete muset lámat hlavu s dopravou ani časovým rozvrhem. Řidič autobusu vás prostě pohodlně zaveze na místa, o nichž se vám ani nesnilo. Želví zátoky, modré laguny, farma koření nebo tržiště ve Stone Townu. To všechno vás rozhýbe z tropického štronza.

Léto to znamená prázdniny, slunce, voda, vzduch a dovolená.…

Nač si dělat vrásky minulostí, když dnešní Zanzibar vybízí k velkolepé zábavě a hédonistickým zážitkům? Nejkrásnější pláže najdete na severu v oblasti Nungwi a Kendwa, skvěle se vykoupete i během výletu Safari Blue, kdy vám tradiční loď zastaví na několika tajných a kouzelných místech. K vodním sportům jako surfing nebo kiteboarding je pak vhodnější oblast Paje a rodiny s dětmi pak jistě ocení část ostrova Kiwengwa, kde je množství hotelů s all inclusive nabídkou.

Místní kuchyně láká především na dary oceánu. Čerstvé krevety, langusty, sépie, chobotnice i ryby jsou lákavým příslibem této exotické dovolené. Šťavnaté ovoce, jako mango, papája nebo banány, pak absolutní samozřejmostí. A zapomenout nesmíte ani na proslulé „Spice tour“ na farmě koření, což je hlavní obchodní artikl celého ostrova. Přestože doma toto koření běžně používáme a jeho chuť je nám dobře známá, málokdo by ho rozeznal v divoké přírodě. Věděli jste například, že muškátový oříšek podporuje ženské libido, ale ve větším množství je velmi nebezpečnou drogou nebo že květ vanilky může opylovat jen jediná včela?

Ačkoliv se o Zanzibaru mluví jako o jediném ostrově, ve skutečnosti jde o souostroví skládající se z mnoha ostrůvků na dohled východoafrickému pobřeží. Unguja, který je s rozlohou 1658 kilometrů čtverečních hlavním a největším z nich, je místem, které každoročně láká desetitisíce turistů z celého světa. Když se tu roku 1499 vylodil portugalský mořeplavec Vasco da Gama a vybudoval tu obchodní stanci, získal Zanzibar na důležitosti. Od 17. století zde vládl ománský sultán a od konce 19. století až do vyhlášení samostatnosti v roce 1963 byl součástí Británie. V roce 1964 se pak Zanzibar stal součástí nového státu Tanzanie spolu s Tanganikou.

Kombinace bez předsudků!

O jistých problémech s identitou svědčí i fakt, že od roku 1856 vystřídal Zanzibar 6 různých variant národní vlajky. Na té současné, teprve 15 let staré, se v kombinaci modrého, černého a zeleného vodorovného pruhu vyjímá v levém horním rohu vlajka Tanzanie. Do roku 2005 sdílel Zanzibar tanzanskou vlajku, zatímco před rokem 1964 byla jeho vlajka stejná jako ta dnešní, ale bez odkazu k Tanzanii. A tak je to na Zanzibaru se vším.

Ačkoliv většina obyvatel Zanzibaru vyznává islám, arabsky se tu moc nemluví. Místní obyvatelé spolu komunikují svahilštinou, která se hojně využívá i v pevninské Tanzanii, Keni nebo Ugandě. Druhou oficiální řečí ostrova je pak angličtina, což je pro evropské turisty velmi příjemný bonus.