Zapletla jste se se zadaným mužem? Víme, jak to zvládnout!

Nic k chlubení to není, ale jistě se to stalo mnohým z nás – románek se zadaným či dokonce ženatým mužem. A většinou to skončilo vašim slzavým údolím a zlomeným srdcem, zatímco on z toho vyšel bez újmy. Pokud se zrovna v nějakém takovém vztahu nacházíte, poradíme vám, jak ho ustát, abyste příliš netrpěla.



Část 1 / 6



Smiřte se se situací Možná vám slibuje, že opustí rodinu a manželku, možná tvrdí, že chce být jen s vámi. Pro vaše vlastní dobro se ale smiřte s tím, že jste „ta druhá“. Na prvním místě pro něj vždycky bude jeho rodina a to i tehdy, kdyby se rozhodl žít s vámi. Jestli s ním i nadále chcete vztah udržovat, nevyčítejte mu to. Také by se mohlo stát, že by si za vás našel náhradu, které to nevadí. Ženy přiznaly: Jak jsme reagovaly, když muž přišel na první rande bez kondomu

Pokračování 2 / 6 Buďte diskrétní Třeba si říkáte, že vy nejste ta, která podvádí, takže nemáte důvod vztah tajit. Přesto se snažte být diskrétní a o vašem románku nikde nemluvte, obzvlášť pokud máte společné přátele. Nikdy by to nedopadlo ve váš prospěch a nakonec budete vy ta špatná, která tahá muže od rodiny a partnerky. Jestli to v sobě nedokážete udržet a potřebujete se někomu svěřit, zvolte kamarádku, které stoprocentně věříte. Jak se vyrovnat se samotou: Pomáhejte druhým, pořiďte si psa i nové koníčky

Pokračování 3 / 6 Nevolejte a nepište Jistě je vám jasné, že i kdyby se vaše avantýra provalila, je nejpravděpodobnější, že bude dělat všechno proto, aby dal do pořádku svoji rodinu a zázemí, které má doma. Vás se zřejmě rychle zbaví. Jestli nechcete, aby to tak dopadlo, omezte možnost, že se vše prozradí, na minimum. To znamená: Nevolejte mu ani nepište po večerech, nocích a víkendech. Prostě nikdy, když nemáte jistotu, že je sám a vaše zpráva se nedostane do nepovolaných rukou. Hledáte lásku na seznamkách? Na tyto případy si dejte pozor!

Pokračování 4 / 6 Nepoutejte se k němu Našla-li jste si zámožného zadaného milence, je možné, že vás bude zahrnovat dary, aby si tak kompenzoval černé svědomí a fakt, že vám nedává tolik lásky, kolik byste si zasloužila a chtěla. Snažte se ale nebýt na něm finančně závislá. Pakliže vám nabídne, že vám pronajme byt, kde se budete moct v klidu scházet, odmítněte ho. Jednou váš románek skončí a vy můžete ze dne na den být na ulici. Jak odpustit nevěru? Komunikujte, nevyčítejte a berte to jako nový vztah

Pokračování 5 / 6 Netlačte na něj Možná jste se skutečně zamilovala a toužíte jen po tom, aby opustil rodinu a zůstal už napořád s vámi. Proto pro vás bude lepší se z tohoto poblouznění probrat. Takové situace málokdy končí happyendem, a čím víc na něj budete tlačit, tím menší je pravděpodobnost, že se to stane. Raději si užívejte každou chvíli s ním s vědomím, že je s vámi ve chvíli, kdy s vámi opravdu chce být, takže je dobře naladěný a chvíle s vámi si užívá. Jeho mrzutost, náladovost, neschopnost přivrtat poličku nebo špinavé ponožky na podlaze ať si užívá jeho manželka. Čím nás muži vytáčejí? Pohozenými ponožkami, vousy i mastnými prsty

Pokračování 6 / 6 Udržujte si svůj život I když byste s ním nejraději byla každou volnou minutu a nedočkavě hypnotizujete telefon, kdy se konečně ozve, neskákejte tak, jak on píská. Musí vědět, že vás nemá tak jistou, jak si možná myslí, a že máte také svůj vlastní život stejně jako on. Proto si udržujte kontakt se svými přáteli a nevzdávejte se svých koníčků. Až se jednou rozejdete, obojí se vám bude hodit. Co potají děláte, když jste sama doma, ale nikdy byste to nepřiznala?