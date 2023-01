Zapomeňte na Emily in Paris, módní ikonou je Sylvie! Čím inspiruje ženy 50+?

Znáte Emily z Paříže?

Emily in Paris přinesla v době pandemie oddech. Možná právě proto byla cílem kritiky, protože první řada přinesla obraz příliš kýčovité Paříže v naprosté idylce s plejádou módních výstřelků i mileneckých aférek a především bez vážnosti reálných problémů. A vše se točilo (a stále točí) kolem potrhlé, zbrklé Američanky Emily Cooper, která se dočasně přestěhovala do Paříže za prací v marketingové firmě Savoir, která nabízí luxusní zboží. Do hledáčku kritiky se přimíchal i onen oddechový záměr, avšak ne všechny počiny musí nutně obsahovat převratně složité děje a propracované zápletky. Apel tvůrců je především na straně komediální zábavy.



Ve druhé sérii se pak hlavní kouzlo poněkud vytratilo. Především z hlavní představitelky, která dozrála ve svědomitější a uvědomělejší Emily. I z jejích outfitů nečišel tolik ohromující wow efekt, místo toho jsme se dočkali příliš překombinovaných modelů v pestrobarevném mixu, který není zábavný, ale už tak nějak z něho bolí oči. Aneb opakovaný vtip…

Jaké jsou základní pilíře šatníku Francouzek? Podívejte se na video: