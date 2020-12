Zapomínáte slova, máte pocit, že blbnete? Možná vás trápí mozková mlha

Když jedete na autopilota

Každému se občas stane, že mu při vyprávění vypadne nějaké slovo. Pokud se to ale děje často nebo dotyčný říká nesmysly, měl by zpozornět. Stejně tak je třeba být na pozoru, když se u jedince projevuje neschopnost se soustředit byť jen na krátký okamžik a zapamatovat si běžné věci. Na dotyčného totiž možná dosedla mozková mlha.

Příznaky mozkové mlhy sice nejsou život ohrožující, ale člověku komplikují běžný život, mohou narušit výkon práce, studium i mezilidské vztahy. Mozková mlha totiž brání člověku se soustředit, vybavit si vzpomínky a způsobuje psychickou únavu tak silnou, že dotyčný nemá vůbec chuť podnikat cokoliv, co považuje za vyčerpávající. Je to jako deka, která brání člověku fungovat. Postiženému mozkovou mlhou to myslí jakoby zastřeně, zpomaleně, vše dlouho trvá. Opravdu – jako by člověk nebyl sám sebou, ale spíš jako by mozek fungoval na autopilota a jednal pouze v naučených rytmech.