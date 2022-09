Zapovězené i milované přílohy: Je nutné je při hubnutí opravdu vynechávat?

Potřebnou a důležitou vlákninu neobsahují jen celozrnné či celozrnnými složkami obohacené přílohy, zcela přirozeně je obsažena i v bramborách nebo třeba batátech. Mnohé přílohy jsou též skvělým zdrojem bílkovin. Obiloviny jich obsahují v průměru 10 až 13 % a poněkud opomíjené luštěniny okolo 25 %. Dobře zvolené a dávkované přílohy jsou pro tělo přínosné a prospěšné. Co se stane, když je při dietě zcela vynecháme?

Jak se hubne bez příloh?

Pokud z jídelníčku vypustíme přílohy, zcela jistě zhubneme. Jenže lze tento stravovací model praktikovat doživotně? Protože jen tak se po návratu k běžnému jídelníčku vyhneme opětovnému získání ztracených kilogramů. Lidské tělo má sacharidy zkrátka rádo a je k jejich využívání evolučně nastaveno. Ostatně každý národ má svůj tradičně preferovaný zdroj sacharidů, který bývá základem stravy. Někde je to pšenice a z ní vyrobené těstoviny či pečivo, jinde „slouží“ podobným způsobem rýže nebo kukuřice, brambory, maniok, proso a podobně – jednoduše to, co je v dané zemi tradiční.

Není neobvyklé, že při nízkosacharidové dietě míváme sny o rohlíku a kusu chleba, i když se jimi běžně nijak nepřecpáváme. Řada odborníků na výživu popisuje situaci, kdy jejich klient při vynechávání příloh bojuje s neodolatelnou chutí na sladké. Jeho tělo prostě lační po sacharidech v té nejdostupnější formě anebo situaci kompenzuje většími porcemi jídla. Přílohy není nutné vynechat, ale pečlivě si je vybírat, vhodně upravovat i dávkovat či různě „nastavovat“ zeleninou.