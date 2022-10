Zapovězení gayové, drogy a prostitutky: Jaké hříchy ukrývala první republika?

I když to lidé s homosexuální orientací nemají úplně snadné ani dnes, s dřívější dobou se jejich současné potíže nedají srovnávat. Odlišná orientace byla totiž za dob první republiky dokonce protizákonná a trestala se odnětím svobody za porušování dobrých mravů. A od trestů odsouzeným gayům údajně moc nepomáhal prezidentskou milostí ani prezident Masaryk. Ten sice obecně platil za humanistu a lidumila, v případě homosexuálů ale milosti neuděloval.

Podle historiků nebyly žádnou výjimkou situace, kdy je zničehonic přepadl útočník, a bránit se nebylo nic platné. Dokonce to bylo spíše na škodu. Když se napadený ubránil, útočník ho většinou před policií osočil z nemravných návrhů. I přesto, že byla homosexualita za první republiky zapovězená, rozhodně nebyla ojedinělá. Hlásily se k ní i některé známé osobnosti tehdejší doby, například režiséři Václav Krška a František Čáp, ředitel barrandovských studií Miloš Havel a malířka Toyen.

Vězení nebylo zdaleka to jediné, čemu museli gayové a lesby čelit. Kromě vězňů se z nich často stávaly také terče pro vydírání. Někteří zloději si vyhlédli skutečného, ale klidně i pouze domnělého gaye, po kterém požadovali horentní sumy za svou mlčenlivost. V opačném případě vyhrožovali jejich prozrazením.

Byli to právě bohatí představitelé LGBT+ komunity, kteří podle autora knihy Teplá Praha Jana Seidla pořádali za dob první republiky nejbujařejší večírky. Údajně měli hned několik oblíbených nočních podniků, které splňovaly jejich nároky na veselý noční život. Nejoblíbenějším z nich byl podle textu knihy Batex. Klub se nacházel poblíž dnešního nákupního centra Kotva a přístup do něj měli jen bohatí a vlivní lidé, protože vstup byl jen pro členy klubu. Jeho členové mimo jiné sepsali petici pro zrušení paragrafu 129, který hovořil o opačné orientaci jako o trestném činu.

Prostituce byla za dob Rakouska-Uherska povolená jen za určitých podmínek a vykonavatelky „nejstaršího řemesla“ je musely dodržovat. Všechny se musely registrovat a docházet na pravidelné lékařské prohlídky. To se ale čtyři roky po vzniku první republiky změnilo. V červenci roku 1922 úřady přijaly zákon o potírání pohlavních nemocí a policejní dozor i správní opatření nad prostitucí byly v rámci něj zrušeny. Zrušení se týkalo také nevěstinců. To ale neznamená, že vykřičené domy skončily úplně, naopak těmi neoficiálními se to v určitých místech Prahy jen hemžilo.

Mandlová královnou skandálů a nočního života

Kdo by se domníval, že hvězdy černobílých filmů patřily mezi světce, hluboce by se mýlil. Zejména dnešním novinářům by tehdejší skandály prvorepublikových celebrit jistě dělaly škodolibou radost. Mezi královny večírků patřila zejména tehdejší stálice stříbrného plátna Adina Mandlová.

Herečka by svými divokými eskapádami strčila mnohé dnešní celebrity do kapsy. Dokazuje to i dodnes známý vtípek na hereččin účet, který říkal, že: „Baarová má oči mandlové a Mandlová barové.“ A jak se zdá, nebyl daleko od pravdy. Zatímco kolegyně Mandlové Baarová byla tehdy považována spíše za poněkud naivní, Mandlová platila za vypočítavou potížistku. Měla pověst hvězdy, která neodolá žádným neřestem. Nevyhýbala se alkoholu ani kokainu. Kromě toho střídala partnery jako na běžícím páse a její osobní život byl dosti neuspořádaný. Dokonce se pokusila dvakrát spáchat sebevraždu a zavinila také smrtelnou dopravní nehodu, navíc se pak u soudu ještě překvapivě vyhnula trestu.