Žárlivost podle znamení: Kdo se snaží žárlení skrývat a jak poznáte, že žárlí?

Žárlivost je náročná emoce, kterou je ale potřeba ve vztahu zvládnout. Obvykle přichází s dalšími emocemi, jako jsou hněv, smutek, deprese či naštvanost. Většinou se snažíme žárlivost nejprve před partnerem skrývat, ale zcela to nikdy nejde – vaše chování prozrazuje, že jste ve skutečnosti zelení žárlivostí, a to ničí vztah. Jak se žárlivost projevuje podle znamení zvěrokruhu a co s ní?

Beran (21. března – 19. dubna) Když Beran začne žárlit, promění se v někoho úplně cizího. Je to velmi výbušné znamení, se kterým cloumají emoce, takže pro toho druhého bývá velmi děsivé. Žárlivost není něco, co by Beran často zažíval, ale pokud ji pocítí, jen těžko udrží žárlení pod kontrolou. Ne že by hned vystartoval a řekl vám to do očí, ale poznáte to podle změny jeho chování. Začne se chovat, jako kdyby vás znova dobýval, bude na vás tlačit a bude se i hádat, když na to přijde. Beran, když žárlí, vůbec nevypadá hezky, takže mu ani nedávejte příležitost k žárlení.

Býk (20. dubna – 20. května) Když Býk zrovna nežárlí, je přítulný a přilnavý (v dobrém slova smyslu). Neustále partnera objímá a líbá, a když je pryč, píše mu, jak moc mu chybí. Ale Býk tak částečně skrývá svou žárlivost. Nejlepší způsob, jak zjistit, že tajně žárlí, je sledovat, zda se jeho obvyklé chování nemění. Když totiž Býk žárlí, je panovačný až drzý. Místo ranních polibků a dopolední zamilovaných textových zpráv očekávejte, že vám sice bude psát, ale bude se neustále ptát, kde jste, co děláte a kdy se vrátíte. Žárlivý Býk se chová jako někdo, kdo vás vlastní.

Blíženci (21. května – 20. června) Blíženci nemají absolutně žádný problém vypořádat se s drobnými hádkami a neshodami ve svém vztahu. Jediné, na čem jim záleží, je dostat to, co vás oba trápí, do otevřeného prostoru, abyste si to vyříkali a měli to za sebou. Ale když tajně žárlí, úplně je to vyvede z míry a mají pocit, že to nezvládnou. Mají strach o partnera, že je opustí. Když žárlí muž Blíženec, má tendenci přestat mluvit a uzavřít se do sebe. Pokud se ho ale zeptáte, co mu je, jen pokrčí rameny a bude žertovat. Je velmi těžké přimět Blížence, aby prozradil, že tajně žárlí.

Rak (21. června – 22. července) Raci jsou velmi emotivní, a pokud se potýkají s tajnou žárlivostí, jsou pak ještě emotivnější a je pro ně těžké se s tím vypořádat. Když Rak žárlí, je na jedné straně velmi kontaktní, na druhé straně velmi vzdálený, což pro vás může být dost matoucí, ale pro Raka je žárlivost absolutní noční můra. Očekávejte, že vám řekne, že je mu jedno, že se v pátek večer neuvidíte, protože už něco máte, ale lepší je si to rozmyslet a raději něco společného s Rakem naplánovat. Rak bude také neuvěřitelně pasivně agresivní – to znamená, že s vámi nekomunikuje. To je poznávacím znamením v případě, že tajně žárlí. Může se chovat přehnaně ochranitelsky, aby se pokusil vám naznačit, že se omlouvá za své chování, ale v okamžiku, kdy znovu pocítí žárlivost, se z něj stane pasivně agresivní monstrum.

Lev (23. července – 22. srpna) Když žárlí Lev, přesvědčuje sám sebe, že žárlí jen proto, že pro to existuje skutečný důvod. Věří, že si je tak jistý svými emocemi, že se nemůže ve svých pocitech mýlit. U žárlícího Lva si všimnete, že jeho nálada se změní z optimistické a láskyplné na hrubou a agresivní. Kromě toho, že je Lev hrubý, je taky přehnaně dramatický. To znamená, že protáčí oči, kdykoli se v rozhovoru vyskytne jméno osoby, na kterou žárlí, pláče a obviňuje vás, že ho nemilujete. Také má tendenci lhát a říkat vám, že je v práci jen vystresovaný nebo se bojí něčeho jiného. Očekávejte, že žárlivý Lev se chová jako malý lvíček, kterému je šest let.

Panna (23. srpna – 22. září) Pro Pannu je žárlivost matoucí a drsná emoce a takové emoce ve vztahu nechce řešit. Snaží se o to nezajímat a nepřipouštět si to, ale ve skutečnosti to Pannu dost žere. Když Panna žárlí, tají to a snaží se to skrýt. Zároveň se vám Panna začne vzdalovat nebo ztichne, protože bude chtít vstoupit do svých myšlenek a přemýšlet o tom, co se děje. Nebude chtít, abyste to řešili společně, ale buďte trpěliví, protože nakonec k tomu dojde, jen si to musí v hlavě zorganizovat. Zároveň ale očekávejte, že žárlící Panna bude více pozorná a starostlivá, protože bude cítit, že si musí lásku udržet a bojovat o ni.

Váhy (23. září – 22. října) Váhy používají žárlivost jako trik, abyste se zase více sblížili. Myslí si, že když vám ukážou, o kolik jsou lepší než kdokoli jiný, přestanete dělat všechny ty věci, kvůli kterým na vás žárlí. Je to možná trošku matoucí, ale Váhy si ve své hlavě myslí, že je to prostě vaše chyba, že na vás žárlí. Váhy nebývají dětinské, ale žárlivost z nich dělá malé bojácné dítě. Budou se snažit, abyste jim byli více nakloněni a abyste se přestali přátelit s tím, na koho žárlí. Když to nebude fungovat, začnou Váhy koketovat s každým, na koho narazí – a to i tehdy, když budete v jejich přítomnosti.

Štír (23. října – 21. listopadu) Není žádným tajemstvím, že Štír má silné emoce, a pokud jde o žárlivého Štíra, má sklon k docela velké reakci. I když mu řeknete, že není třeba, aby na vás žárlil, bude k tomu muset dojít sám. Nejprve se rozzlobí a nečekejte, že si s vámi o tom bude chtít promluvit. Naopak čekejte, že se naštve, a to rychle. Dokud sám nezjistí, že jeho žárlivost je zbytečná, udělá všechno to, co dělají blázniví a vášniví milenci – bude paranoidní. Bude vás podezřívat, že si s někým jiným píšete, i když to tak není, a pravděpodobně sám sebe přesvědčí, že si vás musí udržet za každou cenu. Je to doslova šílené, protože hněv z něj udělá ještě tajemnější bytost, než jakou už je.

Střelec (22. listopadu – 21. prosince) Střelec prostě nenávidí žárlivost. Je to typ člověka, který nikdy nechce být spoután, proto nejen že nechce, aby na něj žárlili druzí, ale stejně tak nechce žárlit on sám. Když začne žárlit, myslí si, že je to proto, že se až moc ve vztahu angažoval. Zpočátku to bude popírat. Nechce, aby ho v životě něco obtěžovalo, nechce žádné komplikace, takže je pro něj tato nová emoce těžko přijatelná. Jakmile přijme fakt, že žárlí, pokusí se to brát nejprve ležérně, to znamená, že bude žertovat, krčit rameny nebo předstírat, že blázen jste vy. Ale uvnitř se bude ptát sám sebe: Co když se vám opravdu líbí někdo jiný? Co když žárlivost nikdy nelže? Tyhle dotěrné myšlenky mu letí hlavou a uvědomuje si, že vás může ztratit. Očekávejte tedy, že žárlivý Střelec bude trochu víc emotivní, ať už bude podrážděný nebo depresivní, dokud si neuvědomí, že není na co žárlit.

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna) Pokud u Kozoroha vyvoláte žárlivost, je velká šance, že vám okamžitě řekne něco ve smyslu: „Žárlivost je hloupá emoce. Nikdy bych nežárlil." Ale Kozoroh je člověk stejně jako my ostatní a nemůže si nařídit, aby nežárlil. Nejde to. A když žárlit začne, jeho pokerová tvář tvrďáka se začne hroutit. Žárlivý Kozoroh se začne rozhořčovat nad vším, co souvisí s láskou. Pravděpodobně hodně reptá, protože pokud dokáže žárlit, ještě mu na vás záleží. Bude podezírat a bude naštvaný, ale taky se bude více starat o váš vztah a vaše potřeby. Najednou budete na prvním místě vy, nikoli jeho práce a koníčky.

Vodnář (20. ledna – 18. února) Vodnář nesnáší žárlení, protože je v rozporu se vším, za čím si stojí: svobodná láska a štěstí. Žárlivost Vodnáře primárně znepříjemňuje a je pravděpodobné, že bude předstírat, že vůbec netuší, o čem mluvíte, když mu vytknete, že žárlí. Ve skutečnosti je ale velmi dobrý v předstírání, že mu něco nevadí. I když si možná nic nepřizná nahlas, jeho mozek závodí s myšlenkami, že vás ztratí a zničí váš vztah. Má sklon přemýšlet nad věcmi, ať chce, nebo ne, takže očekávejte, že bude tišší než obvykle a chovat se bude trochu víc na hraně. Jeho žárlivost obvykle netrvá dlouho, ale i tak může váš vztah zatěžovat.