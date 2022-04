Jako by si snad ani nevšimla, že je těhotná – tak působí zpěvačka Rihanna, která co nevidět porodí svého prvního potomka. Čtyřiatřicetiletá barbadoská kráska své bříško ráda vystavuje veřejnosti na odiv v odvážných modelech a mluví se o tom, že navždy změnila těhotenskou módu.

„Je pro mě velká zábava se hezky vystrojit. Nehodlám se toho vzdát jen proto, že se moje tělo mění,“ nechala se slyšet Rihanna. „Moje tělo právě teď tvoří něco úžasného a já se za to nebudu stydět. Toto období by mělo být slavnostní. Protože proč vlastně skrývat těhotenství?“ dodává zpěvačka a svoje slova potvrzuje svými činy. Na veřejnosti se totiž ukazuje odhalená snad více, než když nebyla v požehnaném stavu.

Jak se Rihanna bavila před pár lety v Praze? Podívejte se na video:

Rihannu pár týdnů zpátky fotografovala světoznámá fotografka celebrit Annie Leibovitz pro módní magazín Vogue, a vznikla tak série fotek, kde snad není jediná, která by neodhalovala Rihannino nahé bříško. „Doufám, že se nám podařilo předefinovat to, co se považuje za módu ,vhodnou‘ pro těhotné ženy,“ přeje si zpěvačka, jež na titulní straně Vogue pózuje v zářivě oranžovém krajkovém overalu obepínajícím její tělo.

Nutno dodat, že svojí těhotenskou módou vyvolala Rihanna vlnu pozdvižení napříč internetem. Řada kritiků její styl označila za neslušný a domnívala se, že v pokročilém stadiu těhotenství není vhodné se takto odhalovat. Veřejnost však Rihanně tleská a jásá nad její odvahou. Vidí v ní sebevědomou sexy ženu, která si užívá kreativní způsob oblékání, ať už s bříškem, nebo bez, a nenechá se omezovat a svazovat konvencemi.

V době, kdy je většina běžných radostí zastíněna krizemi v podobě koronavirové pandemie a války na Ukrajině, je příjemnou změnou oslavovat nový život, který se chystá na svět, a dát svůj požehnaný stav na odiv. Rihanna se tak snaží dodat sebevědomí i dalším ženám a chce, aby si uvědomily, že těhotenství není nemoc, která by se měla skrývat.

A tak bylo možné v posledních týdnech vidět zpěvačku na řadě společenských akcí i v ulicích v pestré škále modelů. V Paříži se na fashion weeku objevila v malých černých od Diora, jejichž průsvitná látka odhalovala krom bříška i spodní prádlo, na představení nové řady její vlastní kosmetiky Fenty Beauty zase v perforovaném zeleném tílku s flitry, které víc odhalovalo, než zahalovalo. Na ulici je běžně k vidění v pohodlných dlouhých sukních či džínách, k nimž si prostě vezme podprsenku nebo bolerko. Jedno mají všechny její outfity společné: bříško musí být vidět. Protože proč ne?

