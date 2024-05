Je k vám vidět? Odstíní vás zástěna z růží či ovocných druhů

Když si k plotu vysázíte růže, můžete si být jistí, že tudy vám žádný zloděj nepoleze. Neriskoval by poškrábání, ani to, že zanechá na trnech svou DNA. Výhodou zástěn z růží je to, že kvetou, nevýhodou, že po část roku je nezdobí květy ani listy.

Zkuste ramblery

Pokud se přece jen rozhodnete pro plot z růží nebo aspoň pro jeho část, zvolíte nejspíš popínavé druhy, které potřebují k růstu oporu. Tou jim bude právě plot. I tak je ale třeba pomáhat některým šlahounům tím, že je budete k opěře upínat, alespoň zpočátku, než se rozrostou. Pnoucí růže udělají také předěl nad brankou, vytvoří vám loubí a podobně.

Ohebnější šlahouny mají takzvané ramblery, které rychle rostou a dosahují velkých výšek i šířek. Nejde ale o liány; tyto růže se nepnou po plotě samy, je třeba je vyvazovat. Můžete to ale dělat právě do šířky, takže během času poměrně snadno vytvoříte zástěnu.

Jinou možností je plot z takzvaných parkových neboli sadových růží. Ty dorůstají výšky kolem dvou metrů a vytvářejí pěkné keře, přitom jsou nenáročné. Vždycky je dobré pořizovat růže u renomovaných zahradníků, kde vám i poradí s pěstováním.

Těšte se na sklizeň

Až někdy pojedete kolem jabloňových sadů, všimněte si, že větve stromků bývají upnuté k vodicím drátům, takže vlastně vytvoří jakýsi živý plot. Není samozřejmě tak hustý jako třeba z tújí nebo ptačího zobu, má zase ale tu výhodu, že dává ovoce. Pěstování ovocných stromů „do plochy“ chce trochu praxe, když si jej ale osvojíte, vaše zahrada se díky tomu ozvláštní.

Kromě jabloní lze pěstovat i třešně nebo hrušně, na zástěnu by se hodil i ostružiník, který lze vyvazovat. Po plotě se vám bude popínat také kiwi. Důležité je myslet na to, aby opora unesla hmotnost keřů.