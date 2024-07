10 zatopených lomů, kde si užijete koupání v průzračně čisté vodě

Proč vznikají zatopené lomy?

Staré nevyužívané lomy se často nechají zaplavit vodou, a v přírodě tak vznikne nové krásné místo ke koupání. Víte, proč se ale lomy takto uměle zaplavují? Jedním důvodem je bezpečnost kolemjdoucích, které by hluboká jáma a příkré stěny mohly ohrozit. Díky tlaku vody se břehy stabilizují, a neměly by se tolik sesouvat. Neméně důležitým aspektem je obnova krajiny po těžbě, zlepšení vzhledu okolí a vznik přírodních biotopů, které slouží jako domovina pro živočichy a rostliny.

Jak dojde k tomu, že se lom zatopí? Nevyužívaný lom může být zavodněn umělou nebo přirozenou cestou. Ve většině případů se jedná o tyto způsoby: ze dna lomu se přestane odčerpávat spodní voda a lom se automaticky zatopí;

pokud nemá lom zajištěn odvod vody, naplní se dešťovou vodou;

jsou-li v blízkosti potoky, jezera či jiná vodní díla, může k zatopení dojít při povodních nebo při spontánní či řízené změně toku;

voda může být do lomu přečerpána z jiného vodního zdroje.

Rekreační využití zatopených lomů

Lomy plné vody lidé stále častěji navštěvují za účelem přírodního koupání. Méně komerční lomy nejsou tolik navštěvované, proto si zde plavci užijí svůj klid. Většinou k nim vedou lesní či polní cesty a v jejich blízkosti nejsou toalety a ani občerstvení. Je to tak trochu nedotčený přírodní ráj.

Na druhé straně jsou ale turisty hojně navštěvované přírodní lomy, kde se můžete občerstvit, ubytovat, jsou zde udržované pláže a převlékárny. V některých lomech se můžete potápět a využívat nejrůznějších podvodních atrakcí. Vstup do těchto lomů je většinou zpoplatněn a zároveň také regulován.

Ve většině případů je vstup do lomu na vlastní nebezpečí. Nepřeceňujte tedy své síly a myslete na to, že dno v lomech je nesourodé a místy hodně hluboké. Neskákejte do vody v místech, kde neznáte členitost dna.

V obou případech platí, že by lidé neměli žádným způsobem toto přírodní koupání nijak znehodnocovat a znečišťovat. Platí to také o opalovacích krémech, které by měly být v ekologické variantě. Samozřejmostí je uklízení odpadků, psích exkrementů a ohleduplné chování k okolní přírodě a živočichům.

1. Lom Olšovec

Kde: Olšovec 80, Olšovec, 753 01, Olomoucký kraj

Možnost potápění: ne

Toalety: ne

Občerstvení: v blízkosti parkoviště je hospůdka

Vstupné: ZDARMA

Kamenolom je majetkem obce Olšovec a vždy se tady těžila břidlice. Od roku 1964 byl lom uzavřen, protože kvalita kamene již nebyla taková, aby těžba probíhala dále. Byla zde tedy vybudována obalovna štěrku. V roce 1966 se ale okolí lomu začalo zalesňovat a vyhloubená jáma byla zalitá vodou. Dnes tady najdete jedno z oblíbených přírodních koupališť v kraji.

K lomu se dostanete cestou směrem na Partutovice. Tam vede úzká silnice, která vás dovede přímo k pohádkovému přírodnímu koupání.

V nejhlubší části lom dosahuje 12 metrů. Díky průzračné vodě můžete vidět do hloubky 5 metrů. Břehy lomu jsou skalnaté, proto je přístup do vody poněkud ztížený. Pro malé děti zvolte raději jiný druh koupání. Sluníčka zde na březích moc nenajdete kvůli lesnatému okolí.

2. Kaolinový lom Jimlíkov

Kde: Božičany 96, Božičany, 362 25, Karlovarský kraj

Možnost potápění: neuvádí se

Toalety: ne

Občerstvení: ne

Vstupné: ZDARMA

Nádherně čistou vodu a písečné pláže jako u moře si můžete užít v tomto krásném lomu v Karlovarském kraji. Koupání může být někdy narušeno projíždějícími nákladními vozy, protože v lomu stále probíhá těžba kaolinu. A právě kaolin je jednou z atrakcí tohoto lomu. Můžete se v něm doslova válet. Podle místních obyvatel má pozitivní účinky na zdraví člověka.

Do lomu se dostanete z hlavní silnice, kde uvidíte odbočku a zákaz vstupu. Tady můžete automobil zaparkovat a dojít zhruba 350 metrů k vodní ploše.

Zaplavat si zde můžete na vlastní nebezpečí. Nejlepší přístup k vodě je z jižní strany lomu. Míst ke slunění je tady dostatek. Parkování je zdarma a mohou jej využít také obytné vozy pro přenocování.

3. Lom Rampa

Kde: Černá voda, 790 54, Olomoucký kraj

Možnost potápění: neuvádí se

Toalety: ne

Občerstvení: ne

Vstupné: ZDARMA

Jedná se o lokalitu ke koupání známou hlavně mezi místními obyvateli, k návštěvě ale často láká také vzdálenější nadšence přírodního koupání. Dominantou lomu je vysoká kamenná stěna, která ve svém nejvyšším bodě převyšuje vodu o 16,5 metru. V kombinaci s krásnou přírodou a okolními lesy je lom výborným tipem na letní romantiku ve dvou.

A jak se k lomu dostanete? Na první křižovatce, směrem od Žulové, odbočíte vpravo. Po červené stezce se dostanete přímo k lomu.

Těžba kamene zde byla ukončena kolem roku 1900 a od té doby se jedná se o turisticky vyhledávané místo, kde si můžete dopřát relaxaci, klidné koupání a soukromí. Parkoviště je zhruba 100 metrů od lomu.

4. Lom Mašovice

Kde: Mašovice, 669 02, Jihomoravský kraj

Možnost potápění: od června do září povoleno

Toalety: ano

Občerstvení: ne

Vstupné: 85 Kč/celý den, 65 Kč/3 hodiny, 45 Kč/hodina, děti do 120 cm ZDARMA

Mašovický lom u Znojma je přírodní památkou a patří do soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. Zájem o koupání v lomu je tedy přes letní měsíce velký. Aby byl nával turistů regulován, platí se do lomu vstupné. To můžete zaplatit v hotovosti i kartou. V blízkosti lomu je zakázáno táboření a rozdělávání ohně. Pejska nechejte doma. V čase koupání (9.00 až 19.00 hodin) je s nimi vstup zakázán.

Pokud budete trpěliví, může se vám podařit vidět vzácné druhy zvířat, např. čolka dravého, kuňku obecnou, ještěrku zelenou, užovku obojkovou nebo skokana štíhlého. Míst ke slunění je dostatek. Pozvolným vstupem do vody můžete jít s dětmi. Kamenitý vstup je náročnější. Kdo chce zažít trochu adrenalinu, skočí do vody přímo ze skály.

5. Lom Borek u Chotěboře

Kde: Borecká skalka, 582 82, Pardubický kraj

Možnost potápění: celoročně

Toalety: ne

Občerstvení: ne

Vstupné: 100–150 Kč/potápěčský ponor

Zatopený lom Borek se rozprostírá na ploše zhruba 2 hektary. Jeho maximální hloubka je nyní kolem 30 metrů. Je vyhledávanou lokalitou pro všechny potápěče. V hloubce 8 a 22 metrů jsou plošiny. V 18 metrech pod hladinou najdete vrak wartburgu a ponorky Stejskanik. Úplně na dně jsou autobusové vraky. Před plánovaným ponorem se nahlaste na telefonním čísle 602 482 468.

K vodě se dostanete ze silnice č. 345 ve směru od vesnice Kraborovice na Borek. Odbočíte vpravo na polní cestu. Po 150 metrech je závora a za ní cestou dolů dojdete až k lomu.

V lomu je křišťálová voda s hlubokým dohledem. Do vody vede pouze jedna přístupová cesta ke koupání. Ze všech ostatních směrů jsou skály a stromy. Koupání je tady na vlastní nebezpečí.

6. Lom Hřiměždice (Kujalův lom)

Kde: Hřiměždice 46, 262 14, Středočeský kraj

Možnost potápění: ano

Toalety: ano

Občerstvení: ano

Vstupné: ZDARMA

Bývalý žulový lom je dnes oblíbeným rekreačním místem. Důvodem je nejenom krásné prostředí, ale také známost z lomu z českých filmů. Mohli jste ho vidět např. ve filmu 2Bobule, Výchova dívek v Čechách nebo Cesta peklem. Na své si tady přijdou milovníci adrenalinu. Do vody můžete skákat přímo ze skály. Záleží jen na vás, jestli budete skákat z 1 nebo 10 metrů. Do vody se dostanete také skokem z houpačky, skokanského prkna nebo pontonu. A kdo chce relaxovat, může si najít klidnější místo ke slunění.

Potápěči zde najdou ráj. V minulosti lom sloužil jako výcvikové středisko pro vojenské a policejní potápěče. Viditelnost je výborná a do velké hloubky, proto si zde můžete při svém ponoru prohlédnout průlezy z vojenských cvičení, důlní vozík a další překážky. K potápění potřebujete povolení od místního úřadu.

Parkování je v blízkosti lomu a je zpoplatněné za 50 Kč. V blízkosti je také volejbalové hřiště. Koncem července se zde pořádá akce, při které účastníci skáčou extrémní skoky do vody. Letošní termín je 2.–3. 8. 2024.

7. Lom Horní Cerekev

Kde: Horní Cerekev, 394 03, kraj Vysočina

Možnost potápění: ano

Toalety: ano

Občerstvení: ne

Vstupné: ZDARMA

Jednu z nejčistších vodních ploch v přírodě na Vysočině najdete právě v tomto lomu. Lom byl zatopen asi v roce 1980 a do roku 2003 to byl záložní zdroj pitné vody pro město. Po tomto roce se ale vše změnilo a lom se otevřel pro potápěče a veřejnost. Potápěči zde najdou výborné zázemí, u hladiny je molo a pro pohodlný přístup do vody jsou vybudované schody. Největší hloubka je asi 21 metrů, ale dno je proměnlivé.

Podle návštěvníků je tady voda chladnější, ale průzračná a čistá. Otužilci si v chladnějších dnech přijdou na své. V teplejších dnech tady najdete zase příjemné osvěžení.

Lom je schovaný v lesíku, proto z větší dálky není vidět. Cesta k němu je ale jednoduchá. Najdete jej po pravé straně silnice směrem na Telč, přímo za městečkem Horní Cerekev. Po polní cestě za odbočkou na Švábov dojdete až k lomu. Auto zaparkujete na nedaleké louce za 50 Kč.

8. Lom Bořená hora

Kde: Bořená hora 5, 264 01, Stětkovice, Středočeský kraj

Možnost potápění: ano

Toalety: ano

Občerstvení: ano

Vstupné: 160 Kč/140 Kč

Romantický zatopený lom s viditelností až 5 metrů se nachází mezi Benešovem a Sedlčany. Čistá a průzračná voda potěší každého návštěvníka. Lom je oplocený a otevírá se pouze od úterý do neděle. V pracovní dny od 11.30 a o víkendech v 9.00. Poslední vstup je možný v 18.00 hodin. V 19.00 hodin se lom uzavírá.

Především potápěči budou nadšení. Je zde základna, kde si zapůjčíte vybavení, a pokud budete mít zájem, využijete služeb průvodce. V lomu je zatopený vrtulník a vrak nákladního a osobního automobilu.

K lomu dojedete autem. Další variantou je procházka pěšky ze Štětovic, kolem Mácháčovského rybníka.

Vstup do lomu je příjemný, není nijak komplikovaný. Své místo na relaxaci a sluníčko si zde také najdete. Můžete si zapůjčit paddleboard. Občerstvení a toalety jsou součástí areálu.

9. Lom U Mariánského mlýna

Kde: Janičův vrch, Mariánský mlýn, Mikulov, 692 01

Možnost potápění: ano

Toalety: ano

Občerstvení: ano

Vstupné: 70 Kč

Jedná se o přírodní památku zvanou Janičův vrch. Najdete zde krásný lom ke koupání, ale také úchvatnou přírodu. Dříve se v něm těžil vápenec, díky čemuž je voda úžasně čistá a krásná. Při koupání budete mít pocit, že jste na skalnaté chorvatské pláži. Na kamenitou pláž navazuje mělčina, která se velmi rychle změní v neznámou hlubinu. Hloubka lomu nikdy nebyla přesně změřená.

Zájem o koupání v tomto lomu je velký, proto je vstup zpoplatněn. Při příchodu dostanete sčítací kartičku, kterou po vašem odchodu musíte vrátit. Při ztrátě kartičky platíte pokutu 300 Kč. Tímto krokem je vstup do lomu regulován na počet 100 návštěvníků, díky čemuž si tu vždy najdete svůj klid a pohodlí. Ve vodě i na březích můžete objevit několik druhů místních zvířat.

Návštěvu lomu můžete spojit s prohlídkou města Mikulov a Svatého kopečku. Modrá turistická značka vede právě kolem Svatého kopečka a tohoto krásného lomu.

10. Lom Hradišťský vrch

Kde: Kamenolon, Konstantinovy lázně, 349 52, Plzeňský kraj

Možnost potápění: ano

Toalety: ano

Občerstvení: ano

Vstupné: 100 Kč/50 Kč

Jedná se o jeden z více komerčních lomů. Své místo zde mají také karavany a stany, vzít si s sebou můžete dokonce i pejska. V těsné blízkosti je kavárna, občerstvení, zmrzlina a převlékárny. Přístup do vody je pohodlný, voda je teplejší než v jiných lomech. V blízkosti lomu je několik travnatých pláží, které slouží ke slunění a odpočinku. Otevírací doba je od 9.00 do 19.00 hodin. S obytným autem zde zaplatíte 450 Kč/noc, stan stojí 250 Kč/noc.

Hloubka vodní plochy je zhruba 13 metrů. Viditelnost do 4 metrů, někdy i 10 metrů. Nelekněte se. Při plavání vás na noze může pošimrat karas, štika, okoun nebo sumec. Podvodní svět je tady pestrý a různorodý.

Bývalý čedičový lom se nachází zhruba 1 km od Konstantinových lázní, směr Pernarec a Stříbro. Od Plzně je vzdálen asi 40 km. Koupání v lomu můžete spojit s návštěvou hradu Gutštejn, hradu Krasíkov nebo přímo s návštěvou Konstantinových lázní.