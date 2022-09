Zátopkovi by slavili 100 let. Jaký je milostný příběh slavného olympijského páru?

Manželé Emil a Dana Zátopkovi by přesně dnes, 19. září 2022, oslavili své sté narozeniny. Legendární sportovce Zátopkovi ale pojilo mnohem více než stejný den narození. Jak je dal osud dohromady a proč nikdy neměli děti? Spojovalo je prý nejen to, co měli společné, ale také to, čím se lišili. Manželé se totiž ideálně doplňovali.

Seznámili se díky sportu Příběh legendárních sportovců, kteří slavili úspěchy nejen ve sportu, ale také v manželství, dodnes dojímá celé Česko. I vyprávění o seznámení těchto dvou atletických hvězd je totiž jako z pohádky. Dana, tehdy ještě Ingrová, totiž měla v roce 1948 na závodech ve Zlíně od představitelů tehdejšího režimu zadaný úkol. Musela osobně poblahopřát nově objevené legendě atletického závodění, Emilu Zátopkovi. „Řekli mi, abych předtím v jeho šatně zaklepala, kdyby byl náhodou v trenýrkách. Tak jsem šla, zaklepala, podala mu ruku a řekla, že mu blahopřeju. Asi dva týdny nato jsme jeli v jednom autobusu na závody do Bratislavy, a to už jsem pozorovala, že Emil pořád manévruje, aby seděl vedle mě. A když jsme jeli zpátky, už seděl vedle mě,“ vyprávěla Dana o seznámení s manželem v jednom z rozhovorů pro televizi Prima. Jak vypadala premiéra filmu Zátopek? Podívejte se na video:

Láska na první tanec První setkání bylo zřejmě pro manžele osudové. Když totiž autobus, ve kterém zrovna jeli, projížděl přes Lanžhot, bylo vidět, že se v místní hospodě koná zábava a hraje tam kapela. Řidič autobusu prý neváhal a zastavil, aby se cestující mohli vesnického bálu zúčastnit. „Tam ho samozřejmě všichni poznali a hned bylo sólo pro Zátopka. A on si přišel pro mě. Na Moravě když si někdo vezme děvče na sólo, tak to znamená, že se veřejně přiznává, že k ní má nějaké city. Mně to samozřejmě velmi lichotilo. Zamilovala jsem se hned," dodala sportovkyně. Oba prý okamžitě vycítili, že poznali osudovou lásku. „Věděli jsme, že to je ono. To, co oba hledáme. Samozřejmě že jistý si člověk nemůže být asi nikdy, ale tohle bylo něco víc. Seznámili jsme se v květnu a v říjnu jsme se brali. Bývali bychom se vzali i dřív, ale nešlo to kvůli závodům," vyprávěla tenkrát Dana Zátopková o detailech svého osudového seznámení s celoživotní láskou.

Úspěšní doma i ve sportu Asi není nutné připomínat, že pár byl úspěšný jak v soukromém životě, tak i v tom kariérním. Jejich sportovní úspěchy neměly v tehdejším Československu obdoby. Některé z nich dokonce podle odborníků pravděpodobně už nikdy nebudou překonány. Mezi takové patří například úspěch Emila Zátopka z olympijských her v Helsinkách z roku 1952, kde sklízel triumfy. Vyhrál běh na 5 a 10 kilometrů, a navíc také maraton, kterého se Emil účastnil poprvé. Protože nejen on, ale i jeho žena byli ambiciózními sportovci, kteří nevycházeli z formy, není překvapením, že i jejich byt v Praze údajně připomínal spíše než rodinný příbytek malou tělocvičnu.

Dana s hodem rekordů nezůstávala pozadu Dana Zátopková se začala věnovat sportu při svém studiu na gymnáziu. Kromě nadání pro atletiku měla také talent na házenou. Stala se mistryní republiky v hodu oštěpem a v roce 1948 reprezentovala tehdejší Československo na olympijských hrách v Londýně. Mezi dodnes nepřekonané rekordy legendární sportovkyně patří například její hod dřevěným oštěpem z 1. června roku 1958 na stadionu na Strahově. Nezapomenutelný je též její rekord z Helsinek z roku 1958, kde poprvé překonala padesát metrů. Kromě získání mnoha ocenění a medailí vytvořila Dana také hned několik světových rekordů. Na vrcholu své sportovní kariéry se držela téměř dvanáct let.

Spojovaly je i rozdíly Jak oba sportovci Zátopkovi veřejně přiznávali, jejich zdánlivě harmonický vztah pojilo nejen to, co měli ti dva společného, ale také vzájemné rozdíly. „Já už jsem v šest ráno nemohl v posteli vydržet a Dana se na mě zlobila, že se se mnou nedá spát. Kdybychom byli úplně stejní, dobrotu by to nemuselo dělat," vyprávěl kdysi pobaveně Emil. Právě smysl pro humor byl jedním ze silných pout manželů. „Já jsem z jižní Moravy a tam platí, že doma vládne ženská, jenže on mi do všeho kecal. Dokonce i do vaření," popisovala se smíchem Dana.

Proč nikdy neměli vlastní potomky? Jedno jim bylo přece jen odepřeno, a to možnost mít vlastní děti. Dana si to podle svých vyjádření vždy přála, bohužel je ale ze zdravotních důvodů mít nemohla. Emila tato situace údajně nikdy příliš netrápila, protože svou ženu vždy chlácholil slovy: „Proč se trápíš? Myslíš, že když my nebudeme mít děti, tak lidstvo vymře? Hustil to do mě tak dlouho, až mně to přestalo vadit," vyprávěla Zátopková. Díky jeho slovům prý zapomněla na svůj smutek ze zjištění, že děti mít nemůže, a zbytečně tak navštěvuje lékaře.