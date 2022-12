Zatrpklí Grinchové mezi celebritami: Kdo ze slavných nerad slaví Vánoce?

Hugh Grant se svátkům vyhýbá

Je celkem paradox, že jedna z hereckých legend spojovaná právě s kultovním vánočním filmem Láska nebeská svátky moc nemusí. Dokonce se jejich oslavám, když zrovna může, raději zcela vyhýbá. „Vánoce slavím v New Yorku s rodinou, nechci ale předstírat, že mám tento druh svátků rád. Několik posledních let se mi jim podařilo vyhnout,“ svěřil se herec pro britský deník The Mirror. Původ zášti k Vánocům pochází podobně jako u jeho kolegů v dětství. Hugh je trávil jen se svým otcem, který je také nesnáší. Namísto oslav raději pravidelně odcestovali do zemí, kde je neznají.

Jak slaví Vánoce některé celebrity? Podívejte se na video: