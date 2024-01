Zázračné léky na hubnutí: Lékařka popsala, komu pomohou a co se stane, když je vysadíte

U celebrit momentálně vedou stejně jako kdysi třeba tukožroutská polévka nebo kryoterapie. Léky na hubnutí jsou ale medikamenty, ne trendová dieta. O tom, co jsou zač a pro koho jsou vůbec vhodné, mluvila redaktorka časopisu Blesk pro ženy Blanka Kubíčková s MUDr. Veronikou Hansgutovou, specialistkou na endokrinologii a diabetologii Nemocnice AGEL v Prostějově.

V současné době má více než 65 procent lidí v ČR nadváhu či trpí obezitou. Možností, jak to změnit, jsou i léky na hubnutí. Komu mohou opravdu pomoci?

Vždy se k pacientovi přistupuje komplexně a individuálně. Je nutné nejprve začít úpravou životosprávy a zhodnocením stravovacích návyků v kombinaci s vhodnou pohybovou aktivitou, s ohledem na jeho celkovou kondici a stav. Pokud výše uvedené konzervativní postupy selžou a jsme si jisti, že pacient skutečně dodržuje nastavená režimová opatření, máme možnost přistoupit k podpoře hubnutí s využitím medikamentů. Díky nim umíme velmi dobře potlačit chutě na sladké, tučné potraviny a jiné pochutiny. Je však dobré si uvědomit, že i tyto léky mají svá specifika a nemohou být předepsány každému obéznímu pacientovi.

Takže jsme zpátky u ozdravení životního stylu…

Přesně tak. Léky v současné době existují v různých formách podání, jako podkožní injekce nebo tablety, tudíž lze volit podle toho, co konkrétnímu člověku lépe vyhovuje. Každá forma má svá pro a proti. Podkožní injekční forma může být pro některé pacienty obtížná, někdy až nepřekonatelná. Tabletová forma zase vyžaduje specifické načasování, třeba i k požití prvního jídla.

Komu nepomohou?

Z dlouhodobého hlediska těm lidem, kteří nezmění svou životosprávu a nevhodné stravovací návyky. Neexistují žádné zázračné léky, které samy o sobě vyřeší problém obezity. Je to kombinace vhodně nastavené léčby a proaktivního přístupu k ní ze strany pacienta. I zde existují kontraindikace ve smyslu specifických přidružených onemocnění, jako jsou například záněty slinivky břišní, těhotenství a další. Také se může stát, že ne každému budou vyhovovat. U většiny z těchto léků se totiž postupně zvyšuje dávka, což může být provázeno nepříjemně vnímanými potížemi. Mezi takové například patří zažívací obtíže, ztráta chuti k jídlu, závratě a jiné.

Obezita je považována už za nemoc a nemusejí jí trpět jen ti, kdo se nehýbají nebo nadměrně jedí. Jak ji vyléčit?

Nejdůležitější je prevence vzniku obezity. Ta začíná již v dětství stravovacími návyky v rodině, které se často nemění ani v dospělosti. Pro obezitu však může být i genetická predispozice, o to důležitější je právě vhodný životní styl. Léčba již vzniklé obezity je celoživotní proces. Podle České obezitologické společnosti je v současné době pro léčbu obezity vyššího stupně nejefektivnější metabolická chirurgie. Ta spočívá v chirurgickém zákroku, kdy je odstraněna část žaludku. Dochází tak k funkčním i hormonálním změnám, kdy má pacient dříve pocit sytosti a omezenou chuť k jídlu. Tímto zákrokem je možné dosáhnout redukce váhy i o několik desítek kilogramů.

Léky však začali využívat i ti, kdo nemocí netrpí. Jak mohou tyto léky takovým lidem uškodit?

Všechny tyto léky jsou striktně na lékařský předpis. Z toho plyne, že by se neměly dostat do rukou lidem, kteří nejsou v odborné lékařské péči. Nevhodná kombinace s jinými léky nebo jejich užívání při určitých dalších onemocněních mohou vést k závažným zdravotním potížím. Před nasazením této léčby je nutné znát celkový zdravotní stav člověka, což zahrnuje i komplexní krevní odběry, které dokážou odhalit i skryté zdravotní obtíže, pro něž by nebylo vhodné tyto léky užívat.

Co nastává po jejich vysazení?

Je nutné si uvědomit, že léky, jak už jsem zmínila, jsou podpůrnou terapií. Jejich základním úkolem je zefektivnění jistých metabolických procesů, které urychlí spalování tuků, dále zpomalují vyprazdňování žaludku a omezují nežádoucí chuť k jídlu. Samy o sobě ale trvale obezitu nevyřeší. Je skutečně nutné změnit svou životosprávu a přijmout ji jako nový životní styl, nikoli dietu, která jednou skončí.

Některé léky byly staženy z trhu. Proč?

U dřívějších léků na obezitu, které se již nepředepisují, byly popsány závažné nežádoucí účinky a velké riziko vzniku závislosti. Léky používané v současnosti jsou bezpečné, a pokud jsou užívány pod dohledem odborného lékaře, tak s minimem nežádoucích účinků.

Kdo je MUDr. Veronika Hansgutová?

Je specialistkou na endokrinologii a diabetologii. Působí v Nemocnici AGEL Prostějov, která je součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě. Více na Nemocniceprostejov.agel.cz.

