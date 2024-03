Zázračné pupeny mají v březnu největší sílu. Nasbírejte jich hrst a vyrobte si tinkturu!

Na jaře se pupeny stromů nalévají mízou, která má na naše zdraví blahodárný vliv. Až půjdete ven na procházku, natrhejte jich pár do košíku a vyrobte si vlastní tinkturu.

Nejen z bylinek, ale i z pupenů si můžete připravit zázračné lektvary. A právě teď je ideální doba na jejich sběr. Nejvíce cenných látek totiž v sobě ukrývají tehdy, kdy už jsou dostatečně velké a nacucané mízou, na dřevinách ale ještě nerostou první listy.

NA CO SI DÁT POZOR

Výhodou gemmoterapie (léčba výtažky z pupenů) je, že nemají nežádoucí vedlejší účinky. Jediným nebezpečím je, pokud při sběru omylem sáhnete po jedovaté rostlině. U dřevin to bývá například tis červený.

JAK VÝTAŽKY POMÁHAJÍ

Zvyšují obranyschopnost organismu, přispívají k regeneraci, zlepšují funkci centrální nervové soustavy, pomáhají bojovat s konkrétním zdravotním neduhem nebo působí preventivně proti nemocem. Pokud chcete tyto účinky zesílit, kombinujte tinktury z pupenů a z bylin. Tyto bylinné kúry pomáhají organismu bojovat s vleklými a chronickými problémy.

VÝROBA TINKTURY

POTŘEBUJETE:

1 díl pupenů

5 dílů čtyřicetiprocentního alkoholu

POSTUP: Pupeny nasekejte keramickým nožem nebo nadrťte v hmoždíři, dejte je do nádoby a zalijte alkoholem. Nechte louhovat 7–14 dní, jednou denně protřepejte, po uplynutí doby přefiltrujte. Hotová tinktura by se správně měla pak i energeticky aktivovat. To provedete tak, že s láhví zatřepete 21x a při posledním trhnutí nádobu přitáhnete k srdci. Tinkturu pak skladujte v chladu a temnu. Dávkujte podle hmotnosti, na každý kilogram váhy 1 kapka (tedy pokud vážíte např. 60 kg, užíváte 3x denně 20 kapek, pokud vážíte 90 kg, užíváte 3x denně 30 kapek). Toto množství rozdělte na tři části a užívejte 3x denně.