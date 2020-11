Zázvor pomáhá proti Alzheimeru i bolestem: Kolik ho můžeme denně sníst

Zázvor obsahuje více než dvanáct různých antioxidantů, což z něj činí doslova superpotravinu, díky níž můžeme být zdravější a spokojenější. Kromě toho obsahuje bílkoviny, éterické oleje, vitamin C, křemík, mangan, železo a fosfor. Dá se tedy říct, že výhody zázvoru jsou opravdu fenomenální, a to ať už ho používáme syrový, sušený nebo ho přidáváme do pokrmů. V čem nám může pomoci a kolik je bezpečné ho denně konzumovat?

Kolik zázvoru můžete denně zkonzumovat?

Záleží samozřejmě na tom, jakou formu zázvoru použijete a také na co ho chcete užívat. Například ti, kteří užívají zázvor na artritidu, by měli sníst pouze 2 gramy denně rozdělené do 3 dávek. Těhotné ženy by neměly užívat více než 1 gram denně. V sušené formě by dospělí neměli denně přesáhnout 1 gram, čerstvého zázvoru si můžete dopřát maximálně 4 gramy. Při dávce 5 gramů a výše se může vyskytnout nevolnost či průjem.