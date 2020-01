Když omezíte příjem sacharidů, přepnete svoje tělo na spalování tuků. Sacharidy nejsou jen cukry v podobě sušenek, cukroví a čokolád. Jsou to taky brambory, mouka či těstoviny. Mozek sice sacharidy potřebuje, ale nemusíte to s nimi přehánět. Potřebné sacharidy najdete i v ovoci, mléčných produktech, mase a zelenině. Takže, chcete-li se rychle zbavit povánočních kilogramů, omezte výrazně sacharidy!

Konzumujte minusové kalorie

Propijte se do štíhlosti pomocí takzvaných minusových kalorií. Každé ráno si naplňte karafu neperlivou vodou a dejte do ní mátu nebo okurku na ochucení. (Pokud rádi pijete vodu s citronem, dejte si ji jen jednorázově párkrát za den, ale nepopíjejte ji celý den. Citron by vám narušil sklovinu na zubech.) Brzo zjistíte, že hlad je někdy pouze převlečená žízeň.