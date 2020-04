Zbavte se žárlivosti jednou provždy: Takhle dokážete přestat dělat scény!

Až vás příště zase popadne záchvat žárlivosti, ačkoliv v koutku duše budete tušit, že nemáte důvod, zkuste nahromaděnou energii věnovat něčemu jinému. Ukliďte byt či dům, pracujte na zahradě, zaběhejte si nebo třeba vařte. To vám pomůže soustředit se na něco jiného než na výplody vaší mysli, které se ani nezakládají na pravdě, a než činnost dokončíte, vychladnete a největší tlak pomine.

Věnuje se váš partner několikrát do týdne svým koníčkům, zatímco vy sedíte doma a sžírají vás nejrůznější představy a vidiny toho, že partner zrovna není například na fotbalu, ale věnuje se nějaké jiné ženě? Pak je na čase najít si vlastní hobby. Začněte studovat nový jazyk, najděte si cvičení, které vás bude bavit, začněte navštěvovat kurzy kreslení nebo čtenářský klub, je to jen na vás. Důležité je, že se na dobu, kdy je váš partner pryč, také zabavíte a nedáte žárlivosti prostor, aby vás dohnala.

Mnohé ženy často tajně kontrolují svým partnerům mobily, maily i sociální sítě. Na to máme jen jednu radu. Nedělejte to. Spousta věcí, které někdo napíše, může být myšlena jinak, než vypadá, obzvlášť pokud neznáte souvislosti. Narazíte-li tak na zprávu, která bude vypadat podezřele, ačkoliv nemusí vůbec nic znamenat, začnete šílet a buď vztek udržíte v sobě, nebo vše řeknete partnerovi, u kterého tak ztratíte důvěru. Není lepší proto některé věci nevidět?

Poraďte se s odborníkem

Poradit se s odborníkem není nic, za co byste se měla stydět, právě naopak. Dáváte tak najevo, že jste si svého problému vědoma a chcete s ním bojovat. Ať už zajdete do poradny sama, nebo k tomu přesvědčíte i partnera, je to každopádně krok správným směrem. Jistě si uvědomujete, že chorobná žárlivost je nemoc, a tak je potřeba ji léčit, protože dlouhodobě může mít velmi zásadní vliv na vaše zdraví i vztah.