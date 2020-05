Zbavte tělo odumřelých buněk: Jak správně používat peeling?

O peelingu a jeho prospěšných vlastnostech už toho bylo napsáno mnoho, opakování je ale matka moudrosti. Peelingový krém či mýdlo obsahují obrušující částice, které pomáhají odstraňovat odumřelé buňky naší kůže. Díky tomu se nastartují regenerační procesy v pokožce, pleť je jasnější a hladká. Je dobrým pomocníkem při přípravě pokožky na letní opalování, protože díky pravidelné exfoliaci (odstraňování staré kůže) pak bronz déle vydrží. Pomáhá také před holením, kdy se díky němu můžete zbavit zarostlých chloupků či nerovností pokožky, které by se při holení mohly zachytit o žiletku a krvácet.

Jak peeling nanášet?

Před použitím peelingu na obličej nejdříve pleť vyčistěte obvyklým způsobem. Pokud se chystáte použít peeling na tělo, nejlepší bude udělat to ve sprše či vaně. Peeling by se totiž za každých okolností měl nanášet na mokrou pokožku, při použití na suchou kůži by mohlo dojít k jejímu poškození. Obličej i pokožku celého těla jemně masírujte krouživými pohyby, poté peeling důkladně smyjte. Na závěr nezapomeňte pokožku důkladně hydratovat.