Zdá se vám o nevěře? 5 věcí, které se vám vaše sny snaží naznačit

Co se děje během spánku v našich snech, to nedokážeme ovlivnit, přesto nám mohou naznačit mnohé o našich skrytých přáních, touhách i obavách. Někdy se do nich promítnou události uplynulého dne, někdy staré vzpomínky a občas také to, co sama před sebou skrýváte. Co vám naznačují sny o nevěře?

Slevila jste ze svých zásad Život nás čas od času donutí slevit nebo ustoupit ze svých zásad a není to nic zase tak ojedinělého. Kompromisy jsou potřeba, ať už v soukromém životě nebo v práci, jinak se můžete zaseknout na mrtvém bodě. Někdy se ale dostanete do situace, kdy prostě porušíte své morální zásady, ať už z jakéhokoliv důvodu, a i když se na tento moment snažíte zapomenout, vaše svědomí vás nenechá. Může se proto stát, že se dostane až do vašich snů, v nichž dochází k nevěře.

Možná jste neškodně zakoukaná Není divné mít erotické sny o někom, kdo vás fyzicky přitahuje. I když jste celý život věrná, je jasné, že váš partner není jediným mužem na světě, který vás zaujal. Může se stát i to, že se probudíte a při každém pomyšlení na váš sen budete cítit vzrušení a touhu. V takovém případě se mějte na pozoru a dotyčnému muži se raději vyhýbejte, protože by v budoucnu mohl ohrozit váš současný vztah. Jestli jste ale svobodná a on dostupný, možná by stálo za to se nad touto možností zamyslet, co říkáte?

Váš sexuální život je nenaplněný I když máte stálého partnera, nemusí to znamenat, že váš sexuální život funguje podle vašich představ a uspokojuje vás. Právě naopak, sníte-li o sexu s jiným mužem, může to být náznak toho, že máte o milování jinou představu, kterou byste ráda naplnila. Pokud se vám erotické sny vracejí, zkuste si je zapamatovat a analyzovat. Zaměřte se na to, co konkrétně v oněch snech děláte, co dělá váš milenec, na polohy i na to, kde se nevěra odehrává. Třeba právě tady najdete klíč k tomu, co je ve vašem reálném životě špatně.

Zažila jste nevěru rodičů Sny vás také mohou vracet do doby dětství a mládí, kdy vás ještě ovlivňovali rodiče. Je dost možné, že jste zažila, jak byl jeden z nich nevěrný, což se nyní může promítat do vašich snů, v nichž v roli nevěrnice vystupujete vy. Pravděpodobně to znamená, že se obáváte, abyste ve svém vztahu neselhala stejně jako vaši rodiče. Pamatujte proto na to, že žijete svůj život, nejste věrnou kopií rodičů a je jen na vás, abyste takovou chybu neudělala.