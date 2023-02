ZDENA (47): Syn se zamiloval do starší ženy. Z románku je velká láska

Kláry syn měl románek s kolegyní, chtěl si vyzkoušet něco neobvyklého, oba to brali jen jako jednorázové dobrodružství. Jenže vše dopadlo jinak, než oba čekali.

V životě jsem rozhodně nebyla svatá a ani blížící se padesátka mě ke svatosti příliš nemotivovala, a tak mám pochopení pro ledacos – tedy vždy jsem si to alespoň myslela! Když se však ono „ledacos“ začalo týkat mého jediného syna, začala jsem vnímat některé situace, které život přináší úplně jinak.

S Markem jsme měli vždy velmi otevřený a přátelský vztah. Mluvili jsme spolu takřka o všem, byla jsem na náš bezkonfliktní vztah nesmírně hrdá. Všechny mé známé, kamarádky i obě sestry neustále řešily problémy s dospívajícími dětmi, já nic takového neznala!

Ani v Markových dvanácti, ani v šestnácti ani v osmnácti letech nepřišla žádná krize, žádná pubertální revolta. Teď je synovi jednadvacet a já začala šílet.

Marek se mi svěřil, že měl sex s mou vrstevnicí. Té ženě je čtyřiačtyřicet let. Tehdy, bylo to před Vánocemi, přijel domů brzy ráno z nějakého předvánočního mejdanu. Já byla vzhůru a on ještě trochu v náladě. Navíc zjevně ve skvělé náladě!

Neustále si pobrukoval a já se ho v legraci zeptala, zda šlo o blondýnu či o brunetu. Usmál se a sdělil mi: „Bruneta, pozdní sběr!“ Což ve mně pochopitelně vzbudilo zvědavost.

Když jsem pak večer u večeře trochu nemístně vtipkovala a synovi sdělila, že bych spolu s potencionální snachou nerada vyženila i vnoučka. Myslela jsem si totiž, že „pozdní sběr“ bude nějaká atraktivní svobodná maminka kolem třiceti, netušila jsem, že mě záhy přejde humor. Syn se ušklíbl a nijak mé popichování nekomentoval.

Zhruba po měsíci bylo zřejmé, že nejde o známost na jednu noc. „Známost“ už měla jméno, jmenovala se Klára. Vždycky, když měla nějaká Markova slečna jméno, a nejen přezdívku, tak jsem věděla, že se syn zamiloval. Tehdy jsem se na Kláru opět zeptala, šla jsem na to ale trochu oklikou. „Máro, tak kolik je tomu mému vnoučeti?“

Odpověď syna mě usadila do židle – prý něco kolem dvaceti. Nejdřív jsem se ujistila, že si Marek nedělá legraci a pak se přímo zeptala na věk oné ženy. Klára mohla být klidně Markovou maminkou.

Myslím, že jsem se po mnoha a mnoha letech opět chovala jako vyděšená, ustaraná, poučující a vyčítající matka. Syn se choval dospěle a s chladnou hlavou se mi vše snažil v klidu vysvětlit. Prý ho – ostatně jako každého druhého kluka – lákalo zkusit sex s nějakou atraktivní „milfkou“.

Klára je jeho nadřízená z firmy, kde Marek pracuje už druhým rokem jako brigádník. Dle syna je krásná, zábavná, inteligentní, inspirativní – prostě naprosto výjimečná a ve firmě by ji chtěl údajně každý druhý chlap. No a pak přišel onen firemní večírek a s ním i skvělá příležitost… Ti dva se spolu opili a bylo „vymalováno“.

Syn mi řekl, že se den po večírku dohodli, že se občas zcela nezávazně sejdou. Zkrátka je „to“ spolu oba bavilo, a tak se dohodli, že si vše ještě párkrát zopakují. Vše mělo být jen zpestření všedních dní.

Jenže ona paní i můj syn do toho nakonec zjevně spadli až po uši. Jednoduše jsem se dověděla, že Marek Kláru miluje a ona údajně přemýšlí o rozvodu! Panebože, co je to za pomatenou paní, má stejně staré děti jako je Marek, s ním se blíže zná sotva tři měsíce!

Kláry manželství je údajně už roky zcela formální a s manželem jsou už jen přáteli. Kolikrát jsem už takové řeči slyšela! Klára má obě děti už dospělé, a je tedy docela možné, že se kvůli mému synovi skutečně rozvede. Tak úzko mi v životě ještě nebylo. Vůbec netuším, co dělat, zda na syna tlačit, zda si promluvit s onou paní – nikdy jsem synovi do vztahů nemluvila.