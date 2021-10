ZDENA (53): Manžel mě opustil kvůli mladší ženě, teď by se chtěl vrátit

V životě nás potká řada věcí, ze kterých je nám smutno. Třeba když nás zradí partner a opustí nás. Jenže, co dělat ve chvíli, když se chce vrátit? Zdena právě tuto situaci řeší a podělila se o svůj příběh.

S manželem jsme spolu byli skoro třicet let. Vychovali jsme tři děti, které už žijí samostatně. V době, kdy byl doma ještě nejmladší syn, si manžel našel milenku a po nějaké době se k ní přestěhoval. Byla výrazně mladší než já. Rozvedená, s malým chlapečkem.

Dost to se mnou zamávalo. Bylo mi skoro padesát a zůstala jsem sama. Nad vodou mě držel syn, který měl tehdy akorát před maturitou. Také pro něj to bylo těžké období.

Ale jak to bývá, člověk si časem zvykne na všechno, a tak i já jsem se s tím po čase nějak srovnala. Syn zdárně odmaturoval, krátce poté odjel pracovat do Anglie.

Postupně jsem si vytvořila vlastní způsob života. Chodila jsem do práce, dvakrát v týdnu jsem si zašla zaplavat do bazénu a taky jsem se na stará kolena začala konečně učit anglicky. Jiného muže jsem nehledala. Tak uplynuly tři roky.

Minulý měsíc mi bývalý manžel zavolal. Začal tak celkem nezávazně, jak se mám, co dělám, jestli se na něj pořád hodně zlobím, a taky se zajímal, jestli někoho mám, nebo jsem sama. Normálně jsem si s ním popovídala, pak jsme hovor ukončili.

K mému překvapení mi za dva dny volal znovu a požádal mě, jestli bych se s ním nesešla, že by se mnou potřeboval něco probrat. Když jsme se potkali, tak z něj po chvíli vypadlo, jak strašně lituje, že ode mě odešel, že si to vlastně nikdy nepřestal vyčítat. V novém vztahu mu to prý neklape, nerozumí si ani se synem své přítelkyně.

A pak se přiznal. Prý by se chtěl vrátit. Čím dál víc mu dochází, že neměl odcházet. Zaskočilo mě to a nebyla jsem schopná mu odpovědět.

A tak nyní přemýšlím a honí se mi hlavou různé důvody pro a různé důvody proti. Než si našel milenku, tak jsme měli hezké manželství, stále k němu něco cítím… A nevím, jak se rozhodnout.