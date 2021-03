Zdeněk Svěrák slaví 85: Nesmrtelné hlášky, nevěra i potlesk od Cruise a Kidman

Netušil, že o padesát let později bude ono divadlo na každé představení beznadějně vyprodané a fiktivní postavička, jakýsi Jára Cimrman – „imaginární syn“ Zdeňka Svěráka, se stane geniální českou ikonou a „národním pokladem“. Přitom, když se hrálo první představení Járy Cimrmana, jeden kritik se nechal slyšet, že takový druh divadla nebude mít dlouhého trvání. No, i mistr kritik se holt někdy utne.

Možná přišlo několik desítek dětí o vynikajícího učitele, na druhou stranu, jako učitele by ho pak neznal každý Čech. Ač toužil stát se druhým Aloisem Jiráskem, začal nakonec učit, jenže práce pedagoga jej moc nenaplňovala. A tak když na konci 60. let spoluzaložil s kolegou Jiřím Šebánkem divadlo, konečně pochopil, kterým směrem se má vydat.

Už přes šedesát let žije ve spokojeném manželství s manželkou Boženou, se kterou má dvě děti, dceru Hanu a syna Jana, je trojnásobným dědečkem, před pár lety se stal díky vnučce Kateřině pradědou. Žádné skandály, žádné odkrývání soukromí veřejnosti. I když… Přestože je známý jako velký gentleman s vybraným slovníkem, jeden škraloup by se možná přece jen našel. Není tajemstvím, že se už coby ženatý bláznivě zamiloval přímo na natáčení tak, až z toho hrozil rozvod. Jeho láskou nebyla Daniela Kolářová ani Libuše Šafránková, se kterými se na filmovém plátně objevoval nejčastěji, ale slovenská herečka Ivona Krajčovičová. Jiskra přeskočila během natáčení filmu Víta Olmera Jako jed, manželství Svěrákových ale nakonec tuto nevěru ustálo.

Renesanční muž

Zdeněk Svěrák se angažuje také v charitě. To on vymyslel název známého občanského sdružení, které si dalo za cíl pomáhat lidem ochrnutým po úrazu míchy. „Paraple“ je odvozením od slova paraplegik a nebyl by to poeta Svěrák, který chtěl vnést do názvu něco pozitivního a ochranitelského.

Není jen výborným scenáristou a hercem, exceluje také jako textař a spisovatel. Mravenčí ukolébavka, kde je autorem hudby Svěrákův další věrný parťák Jaroslav Uhlíř, má na YouTube téměř pět milionů shlédnutí, nezapomenutelná je i jejich Červená Karkulka nebo hudba k filmu Tři bratři. Nesmrtelnou a nadčasovou písničku Není nutno z pohádky Tři veteráni většina nás zpívala (nejen) na balkonech svých domů jako společnou „mantru“ při první vlně pandemie.

Ostatně na aktuální dění se hodí také proslulá a opět nadčasová věta Járy Cimrmana z filmu Jára Cimrman, ležící, spící: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme udělat…“