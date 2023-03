ZDEŇKA (45): Stydím se za svou sestru a připadám si kvůli tomu hloupě

Vztahy mezi sourozenci nebývají vždycky jednoduché, stává se, že i zdánlivé maličkosti je mohou časem narušit. Zvlášť pokud jde o vztah mezi sestrami, může být rušivým prvkem třeba žárlivost, což není případ Zdeňky, tady se sourozenecký vztah zadrhl na něčem jiném.

Mám o sedm let starší sestru, a už ten věkový rozdíl mezi námi jako by ji opravňoval k tomu, nařizovat mi, že se budu chovat podle jejích rad, že ona bude mít vždycky pravdu. Sestra byla stejný „generál“ jako naše mamka, ale spolu si docela notovaly. Dokud jsem byla objektem jejich zájmu já jako nejmladší a dokud jsem si nechala usměrňování líbit, bylo všechno v relativním klidu.

Jak jsem procházela základní školou, přestala jsem k sestře vzhlížet, později už jsem i proti jejímu diktátu protestovala. Pochopitelně dětské a pubertální protesty byly někdy spíš k smíchu, ale přinášely určitou úlevu.

Sestra s oblibou poukazovala na moje nedostatky (byla jsem takový špalík), chodila jsem i špatně oblékaná oproti spolužačkám, prostě sebevědomí na nule. Jakmile byla možnost se po základní škole dostat na internát školy, kde jsem studovala, přivítala jsem raději kolektivní bydlení.

Mezitím se moje sestra vdala, manžela měla téměř o dvanáct let staršího. Vypadalo to, že ji trochu zkrotil a usměrnil její velitelské pudy. Nevídala jsem se s nimi tak často, pracovní místo po maturitě jsem našla (úmyslně) dost daleko od obou domácích velitelek. Když se sestře narodili postupně dva kluci, tak jsem si našla častěji chvíli s nimi pobýt. A taky jsem nějak vypadla ze zorného pole své sestry, už mě tolik nekritizovala a nenapomínala.

Po pár letech jsem měla vlastní rodinu a zdálo se, že se naše sesterské vztahy ustálily na klidných návštěvách a rozhovorech, které nebudily emoce. Jenže mi bylo z návštěv sestřiny rodiny čím dál jasnější, že generálka se vzbudila a má nový objekt k velení. Tím se kupodivu nestali synové, ale manžel. Dodnes si neumím vysvětlit, jak se švagr, vysokoškolsky vzdělaný muž, mohl nechat tak ztrapňovat.

Jakmile k nám přijeli, už při vyndávání zavazadel z auta dělal švagr všechno špatně – jiné pořadí zavazadel, správně nezavíral kufr auta, nekontroloval zamčení vozu (v zahradě) a na příkaz pak běhal sestře i několikrát do auta pro spoustu drobností. Vždycky máme pro návštěvy pantofle, ale sestra si vozila pro celou rodinu vlastní, jen chudák švagr si zabalil jiné, než měl, a hned si vyslechl, jak je neschopný.

Snažila jsem se tyhle trapasy nějak zamluvit, leč marně. První u stolu bylo, že švagr moc zhurta míchal kávu, drobil na stůl, špatně seděl na židli… A pokud se zapojil do hovoru, sestra ho opravovala, neb vyprávěl špatně. K tomu občas přidala sestra i historky, co se švagrovi nepovedlo, a on se shovívavým úsměvem tohle všechno snášel.

Dlouho jsem si myslela, že se sestra takhle chová jen u nás, ale mýlila jsem se. U příbuzných na Moravě se měla slavit zlatá svatba jedné tety a byly jsme pozvány s rodinami sestra i já.

S úžasem jsem sledovala, jak všechno běží podle obvyklých zvyklostí – od vystupování a zaparkování vozu přes posezení u kávy a později u oběda se starala sestra o švagra, jako by byl školkou povinný. Aby necintal, držel pořádně lžíci, aby si nedával tolik brambor, později musel upravovat zdánlivé nedostatky na oblečení (límeček košile, manžety, povytažený svetr), hrůza pro všechny kolem.

Bylo mi tehdy moc trapně, styděla jsem se za sestru, a stydím se i dnes, pokud spolu musíme někam jít. Ráda kritizuje ostatní a vůbec nedbá na to, že hlasité připomínky ke vzhledu a chování druhých nejsou vhodné, zvlášť když jsou to připomínky hloupé. Nevím, jak se s tím srovnat, sestra si z toho, zda ji někdo slyší, hlavu nedělá, a mně se chce utéct hodně daleko.

Přesto se cítím špatně kvůli tomu, že se za ni stydím. Mám ji ráda, leckterý trapas už jsem s ní přečkala, ale někde v hloubi duše je to pro mě pořád ta starší sestra, ke které jsem jako malá vzhlížela.