Málokdo si o Vánocích dokáže odepřít cukroví. Navíc většinu času trávíme na návštěvách, kde drobnému pečivu nelze uniknout. Řešením je napéct si zdravé, méně kalorické dobroty. Zkuste naše recepty, kde nejsou mouka, cukr a máslo.

Cukroví bez cukru

Cukroví se sice podle cukru jmenuje, ale dá se udělat i bez něj tak, aby chutnalo všem. Při pečení bez klasického cukru vám pomůžou stévie, med nebo javorový sirup. Jako přírodní sladidlo může fungovat i třeba banán. A pokud máte stále pocit, že to bez cukru nepůjde, zvolte alespoň ten třtinový, vyhnete se tak zbytečným chemikáliím, které se do bílého cukru dostávají při bělení. Třtinový cukr obsahuje navíc i minerály a enzymy, které v bílém cukru nenajdete, i když je samozřejmě stejně kalorický jako cukr bílý.

Vanilkové rohlíčky bez cukru

V tomto receptu rohlíčky cukr nepotřebují, a přesto budou kralovat vánočnímu cukroví. I zakysanou smetanu v tomto receptu můžete nahradit bílým jogurtem a uvidíte, jak lehké a jemné budou!

Recept na Vanilkové rohlíčky bez cukru najdete ZDE

Podívejte se na video, jak upéct úžasné vanilkové rohlíčky:

Linecké těsto ze špaldové a pohankové mouky

Také javorový sirup vám může pomoct zvládnout pečení bez umělého cukru. Vyzkoušejte linecké těsto bez cukru s javorovým sirupem, které jako základ navíc používá špaldovou a pohankovou mouku, které tělu prospějí daleko více a jsou mnohem stravitelnější než klasická pšeničná.

Recept na Linecké těsto bez cukru s javorovým sirupem najdete ZDE

Vánoční cukroví nemusí být jenom sladké! Slané cukroví může být vítanou změnou a dobře doprovodí i sklenku vína. Nivové sušenky můžou být pikantní i jemné, vždycky jsou ale křupavé a skvěle chutnají. Stejně tak určitě nebudete litovat, když vyzkoušíte slané vinné cukroví, hodí se do něj víno bílé i červené, takže ho můžete, stejně jako koření, sladit s lahví vybranou přesně pro Štědrý večer.

Recept na Nivové sušenky najdete ZDE

Recept na Slané vinné cukroví najdete ZDE

Cukroví bez mouky

Naštěstí existuje spousta zdravějších variant ke klasické pšeničné mouce – jáhlová, ovesná, amarantová, kaštanová… je z čeho vybírat, pokud ale hledáte něco úplně bez mouky, třeba protože jednoduše oceníte něco lehčího, máme tipy i pro vás.

Kokosové kuličky jsou klasika, která ve většině domácností chybět nemůže. Často se ale přidávají sušenky nebo piškoty, přitom se s klidem obejdete i bez nich. Vyzkoušejte klasické kokosové kuličky s rumem, vynikající s nugátem a čokoládovou polevou nebo kuličky jablkovo-oříškové s rozinkami.

Recept na Klasické kokosové kuličky s rumem najdete ZDE

Recept na Kuličky s nugátem a čokoládovou polevou najdete ZDE

Recept na Kuličky jablkovo-oříškové s rozinkami najdete ZDE

Ledové ořechové řezy s kávovým krémem dají sice trochu práci, ale výsledek je zkrátka nepřekonatelný. Místo vlašského ořechu je můžete ozdobit i mandlemi. Nemáte-li v čem ořechy do těsta nadrtit, zabalte je do sáčku a přejeďte válečkem nebo rozbijte paličkou na maso.

Recept na Ledové ořechové řezy s kávovým krémem najdete ZDE

Cukroví z ovesných vloček

Cukroví z ovesných vloček je každým rokem oblíbenější. Je totiž snadné a oproti tomu z pšeničné mouky i zdravé. Jednoduché ovesné cukroví s rozinkami je výborné i s kandovaným ovocem a zvládne ho každý.

Recept na Cukroví z ovesných vloček najdete ZDE

Cukroví bez másla

Péct bez másla se vyplatí nejenom vaší kapse, ale i vašemu tělu. Méně cholesterolu a kalorií, více nasycených mastných kyselin a antioxidantů – výhody rostlinných tuků všichni známe. Jak ale vynechat máslo, aniž by tím trpěla poctivá chuť cukroví?

Medové kuličky s kokosem

Vyzkoušejte medové kuličky s kokosem, snadné cukroví, které zvládnete do půl hodiny a tuku nepotřebujete ani kapku! Recept na Medové kuličky s kokosem najdete ZDE

Cukroví z vína

Cukroví z vína a bez másla není sice bez tuku, ale i tak může chutnat skvěle! Je krásně nadýchané, rozplývá se na jazyku a to nejlepší – k jeho přípravě vám budou stačit čtyři ingredience.

Recept na Cukroví z vína najdete ZDE

Koláčky a šátečky

Koláčky a šátečky jsou stejně dobré s rostlinným tukem jako s máslem. Do makové náplně můžete přidat skořici, citronovou kůru, ale i třeba trochu pikantnější marmelády, třeba višňové nebo rybízové. Bez másla se obejde i klasická ořechová náplň, co ale doopravdy potřebuje, je žloutek. Ten do ní vmíchejte, až náplň vystydne, vyhnete se tak suchému cukroví. Podle chuti můžete ořechové náplni dopřát i kapku rumu.

Recept na Koláčky a šátečky najdete ZDE

Banánky bez másla

Banánky bez másla jsou skvělým receptem na cukroví, pokud máte doma strojek. Můžete si vybrat, zda je čokoládou jenom trochu ozdobíte, nebo se rozhodnete pro banánky polomáčené. Stejně dobře jim bude slušet i kokos. Dokonce i vanilkové rohlíčky se dají dělat bez másla, aniž byste ošidili jejich chuť.

Recept na Banánky bez másla najdete ZDE

Recept na Vanilkové rohlíčky najdete ZDE